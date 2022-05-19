外資積極布局蘋概股 連買鴻海、華通 續調節金融股

台股今 (19) 日終場收 16020.32 點，較昨日下跌 276.54 點或 1.7%，三大法人同步在市場賣超，合計賣超 172.62 億元，外資積極布局含金量高的蘋果相關概念股，連 5 買鴻海 (2317-TW)、連 3 買華通 (2313-TW)，並持續調節金融股，賣超前十名有七檔都是金融股。

今日集中市場外資及陸資賣超 136.22 億元，投信賣超 9.71 億元，自營商賣超 26.69 億元，在期貨市場交易減碼多單 1377 口，多單未平倉合約口數降至 400 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為，鴻海、長榮航、華通、旺宏、京元電、力積電、臺企銀、致伸、大同、昇陽半；集中市場外資及陸資賣超較多個股為，群創、中鋼、華新、開發金、富邦金、玉山金、元大金、中信金、台新金、新金光。

今天集中市場投信買超較多的個股為，美時、欣興、中華電、中磊、南亞科、力成、建大、瑞昱、智易、華新；今天集中市場投信賣超較多的個股為，長榮航、華航、中鋼、長榮、陽明、元晶、鴻準、裕民、新光鋼、安集。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，新光金、聯強、仁寶、華通、英業達、緯創、京元電、旺宏、富采、聯合再生；今天集中市場自營商賣超較多的個股為群創、友達、長榮航、開發金、華邦電、國泰金、台泥、中信金、大成鋼、新光金。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，雖然台股大盤走跌，但從種種跡象來看，都顯示多方並未棄守台股，包括盤中跌幅收歛，收盤指數拉升到 5 日線附近，大盤下跌過程中，也留下逾 100 點下影線，包括 OTC 等中小型股也走強，顯示多方積極在台股的積極抵抗賣壓，企圖以築底後再站上月線形成有利攻勢。