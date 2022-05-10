台股強拉逾300點守住萬六 三大法人土洋對作賣超3.16億元

台股今 (10) 日受美股重挫影響，一度大跌超過 300 點，失守萬六，不過，電子族群強勢翻揚，尤其是 IC 設計、光電股吸引低接買盤進駐，航運也扮演撐盤要角，帶動加權指數跌勢收斂，終場小漲 12 點，收在 16061 點，三大法人呈現土洋對作，共賣超 3.16 億元。

觀察三大法人今天資金動向，外資持續賣超 16.12 億元，為連 3 賣；投信買超 1.7 億元，為連 19 買；自營商轉為買超 11.23 億元。三大法人合計賣超 3.16 億元。

光學元件大廠大立光 (3008-TW) 早盤一度跌逾 2%，最低來到 1525 元，創逾 8 年新低，隨後股價強勢翻紅，重返 1600 元關卡之上，終場漲 3.5%，收 1620 元，玉晶光 (3406-TW) 也上漲逾 2%，揚明光、佳凌、亞光、新鉅科等多檔鏡頭股同獲資金追捧。

高價股方面，雖然股王矽力 - KY 跌幅收斂至 1% 以內，但信驊漲近 3%，收 2500 元，成功奪下股王寶座，譜瑞、祥碩、力旺、大立光等千金股同步勁揚 3-4%，而 AES-KY、世芯 - KY 雙雙重回 900 元俱樂部，漲幅約 3-4%。不過，緯穎、亞德客仍震盪下挫近 2%。

電子股方面，權王台積電 (2330-TW) 早盤重挫近 3%，下探 505 元，終場跌勢收斂，收 518 元，仍創下 1 年 4 個多月新低，不過，聯電、聯發科、日月光投控、瑞昱、聯詠等指標股，均翻紅收漲。IC 設計股吸引大量買盤進駐，其中 IP 股創意大漲逾 6%，世芯 - KY、晶心科、智原、力旺、M31 等漲勢也相當凌厲。

航運股普遍回升，貨櫃三雄尾盤漲勢放大，萬海漲逾 2%，長榮、陽明也有 1% 以上的漲幅，上市運輸類股指數終場上漲 1.3%。金融族群互有漲跌，富邦金、國泰金終場仍跌逾 1%，但永豐金、華南金及中小型銀行股如臺企銀、高雄銀等均展開反攻。