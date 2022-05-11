台股走跌險守萬六 三大法人賣超156.9億元 外資連4日提款

台股今 (11) 日走勢震盪，盤中一度跌逾百點，失守萬六，金融、航運遭調節，電子股漲跌互見，台積電、聯發科奮力撐盤，加權指數終場仍下跌 55 點，收在 16006 點，探一年收盤新低，成交值萎縮至 2062 億元。三大法人合計賣超 156.9 億元，外資已經連 4 賣。

觀察三大法人今天資金動向，外資賣超 150.85 億元，為連續 4 個交易日提款；投信買超 1.53 億元，為連 20 買；自營商轉為賣超 7.51 億元。三大法人合計賣超 156.9 億元。

美股費半指數周二強彈，權王台積電今天也吸引低接買盤進駐，一度勁揚逾 1%，最高來到 526 元，終場漲勢縮小收 521 元，聯發科盤中漲幅擴大至 1% 以上，收 829 元，日月光投控、瑞昱、聯詠等權值股小漲作收，但台達電、聯電、友達、欣興、大立光等均震盪走低。

航運股湧現賣壓，貨櫃雙雄長榮、陽明下挫 2-3%，萬海收平盤，散裝航運股賣壓更重，新興、裕民、慧洋 - KY 下跌 3-4%，航空雙雄也遭拋售，下跌 2-3%，唯獨遠雄港股價逆勢上漲 5%。金融族群依舊委靡不振，國泰金領跌逾 3%，收 56.2 元，創逾半年新低，富邦金下挫 1.34%，其他包括中信金、開發金、元大金等賣壓也不小。

高價股方面，電池模組廠 AES-KY 股價強勢亮燈漲停，達 1010 元，台股再現八千金，矽力 - KY 勁揚近 5%，收 2530 元，成功奪回股王寶座，而信驊、力旺、緯穎等則震盪下挫 1-2%。