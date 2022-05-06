台股重挫287點 三大法人賣超280.45億元 外資大舉提款235億元

亞股今 (6) 日全面跳水，台股一度暴跌逾 380 點，回測 16300 點，電子股殺聲隆隆，但航運股相對有撐，加上聯發科、聯電等權值股跌幅收斂，加權指數終場下跌 287 點，收在 16408 點，失守短均。三大法人共賣超 280.45 億元，其中外資大舉提款 235 億元。

加權指數周線連二黑，累計本周下跌 183 點。觀察三大法人今天資金動向，外資反手賣超 235.57 億元；投信買超 1.69 億元，為連 17 買；自營商賣超 46.56 億元。三大法人合計賣超 280.45 億元。

電子股一片綠油油，權王台積電大跌超過 2%，終場收 528 元，單日市值蒸發 3630 億元，下滑至 13.69 兆元；大立光 4 月營收月減 16.73%，5 月仍保守看待，使得股價一度摜破 1600 元，創 8 年新低；國巨、日月光投控等下挫逾 2%；不過，聯發科、聯電、瑞昱等重量級權值股尾盤跌勢均大幅收斂。

高價股今天也出現資金瘋狂撤出，矽力 - KY 打入跌停價 2515 元，再度失守股王寶座，信驊則跌逾 7% 收 2540 元，力旺同步亮燈跌停收 1200 元，緯穎挫 3% 失守千元關卡，譜瑞 - KY、旭隼、祥碩下跌 2-3%，AES-KY、世芯 - KY 則暴跌 7-8%，摔出 900 元俱樂部。

長榮 (2603-TW) 首季大賺 1013.6 億元，季增 25.5%、年增 181%，每股純益 19.16 元，創單季新高，激勵股價翻紅，終場以 154 元作收，陽明同步收紅，萬海則跌近 1%，其他航運股方面，裕民、慧洋 - KY、台驊投控及長榮航股價也急拉逆勢收漲。

美國聯準會敲定升息 2 碼後，金融股湧現失望性賣壓，今天遭到大舉提款，其中，富邦金一度大跌逾半根停板，回測 70 元關卡，國泰金也重挫近 2%，其他包括台新金、兆豐金、玉山金、合庫金等賣壓都很重。

農糧概念股今天成為資金避風港，化工股東鹼 (1708-TW) 逆勢上漲 2.6%，挑戰收復月線，全日成交量爆出 9.8 萬張，興農、台肥同步走揚；食品股福壽、台榮、泰山等也無懼大盤賣壓，股價表現有撐。