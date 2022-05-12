瞄準全球半導體龍頭存股 兆豐洲際半導體ETF核准募集

今 (2022) 年全球半導體大廠股價雖然大幅拉回，但長線來看，半導體應用無所不在，舉凡在 5G、電動車、元宇宙至未來新興科技，皆扮演起不可獲缺的角色。看準此商機，兆豐投信將首發兆豐洲際半導體 ETF，追蹤洲際半導體指數，成份股網羅全球半導體龍頭，獲金管會核准募集。

俄烏戰爭、美國升息、中國疫情封控等外在因素，引發投資人對半導體產業前景的不確定性。根據 SEMI 公布最新數據顯示，今年首季全球矽晶圓出貨創下單季新高，各大廠至 2024 年前的產能都已被客戶預訂，著眼於數位轉型趨勢，人工智慧、物聯網、自駕車等發展，應用日益增長，半導體長線需求仍然強勁。

半導體投資首選兆豐洲際半導體 ETF，指數成份股匯集全球半導體上、中、下游領先廠商，截至 4/29 包括：美國的繪圖處理器 (GPU) 大廠輝達 (NVIDIA)、車用晶片龍頭安森美 (ON Semiconductor)、荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML) 及台灣的護國神山台積電、日月光等皆入列。但因為現在科技股輪動快，洲際半導體指數將每年做四次權重調整，以掌握到科技趨勢的脈動。

洲際半導體指數更具調整彈性與效率，全球第一檔也是規模最大的半導體 ETF-iShares 半導體 ETF(SOXX, 至 3 月底規模 89 億美元)，去年 6 月將追蹤的費城半導體指數換成洲際半導體指數，轉換後至今洲際半導體指數多漲了約 2%(2021/6/21~2022/4/29)，洲際半導體指數可視為費城半導體指數的進階版。

從歷史經驗觀察，2015 年同樣面對美國升息、2018 中美貿易戰至 2020 年新冠疫情等重大事件，半導體指數短期內會受到衝擊，但事件過後不但具回復力，反彈動能也更為強勁，投資人在今年半導體評價調整時，更可逢低布局半導體投資，以 1.5 元就可以入手兆豐洲際半導體 ETF。