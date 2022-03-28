國碩去年EPS 0.09元轉盈 碩禾虧損擴大至半個股本

太陽能供應商國碩 (2406-TW) 與旗下導電漿廠碩禾 (3691-TW) 今 (28) 日公布去年財報，其中，國碩隨著近年轉型效益顯現，去年稅後純益 0.25 億元，較前年轉盈，每股稅後純益 0.09 元，終結連五年虧損，碩禾則因原料價格波動，全年虧損持續擴大，每股稅後虧損 5.34 元，虧逾半個股本。
國碩去年第四季營收 22.62 億元，季增 24.29%，年減 13.21%，毛利率 2.87%，季減 4.59 個百分點，年減 6.66 個百分點，營益率 - 9.5%，稅後虧損 - 1.02 億元，虧損較上季與前年同期擴大，每股稅後虧損 0.35 元。
國碩去年全年營收 83.48 億元，年減 12.64%，毛利率 7.79%，年減 4.78 個百分點，營益率 - 1.23%，稅後純益 0.25 億元，較前年轉盈，每股稅後純益 0.09 元。
碩禾去年第四季營收 20 億元，季增 21.07%，年減 18.31%，毛利率 2.2%，季減 4.86 個百分點，年減 6.51 個百分點，營益率 - 9.2%，稅後虧損 2.05 億元，較上季虧損擴大、較前年同期轉虧，每股稅後虧損 2.85 元。
碩禾去年全年營收 76.32 億元，年增 15.76%，毛利率 7.56%，年減 4.38 個百分點，營益率 - 3.44%，較前年轉負，稅後虧損 3.75 億元，較前年轉虧，每股稅後虧損 5.34 元。