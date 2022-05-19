Guggenheim示警：美股今夏將迎更可怕的深度拋售

金融投資服務商 Guggenheim Partners 投資長 Scott Minerd 週三 (18 日) 示警，今年夏天開始美股將迎來更可怕的深度拋售，預估那斯達克指數可能從峰值暴跌 75%，標普指數從近期最高點下跌 45%。

Minerd 週三受訪表示，未來幾個月和幾年內的股災相比，美股週三上演的大屠殺相比，可能是一個有趣的事情，這將看起來這很像 1999 年和 2000 年初網路泡沫的破滅。

Guggenheim 示警，美股今夏將迎更可怕的深度拋售 (圖片：AFP)

標普週三暴跌 4.04%，創 2020 年 6 月以來最差單日表現，那指崩跌 4.73%，創下 5 月 5 日以來最大跌幅，道瓊收盤狂殺 1,164.52 點，創 2020 年 6 月來最慘日。

Minerd 悲觀的論點在於，聯準會已非常明確地表示將持續升息，儘管這可能會導致股市和其他市場的動盪，而由胡佛研究所主辦的會議也使他更加悲觀。

聯準會主席鮑爾週二表示，聯準會將持續升息，直到有明顯和令人信服的證據顯示通膨回落，這是他迄今為止最鷹派言論之一。

胡佛會議中的與會者包括聯準會前官員和 John Taylor, John Cochrane and Michael D. Bordo 等知名經濟學家們都估計，聯準會需要將利率提高到 3.5% 至 8% 才能達到中性水平。

Minerd 認為，聯準會似乎對美股持續存在的熊市幾乎沒有擔憂 (圖片：AFP)

Minerd 認為，聯準會似乎對美股持續存在的熊市幾乎沒有擔憂。如果是這樣的話，美股可能會遭遇更嚴重的拋售，嚴重的經濟下滑可能會讓聯準會官員稍作停頓，但在造成大量損失之前，可能不會出現任何升息的喘息機會。

Minerd 總結，可預見的未來是，只要美股拋售保持相對有序並且不會突然崩盤，聯準會將持續降低通膨、提高失業率，將在他們達到中性利率水平時證明，聯準會政策是合理的。

一些華爾街專業人士，包括高盛執行長 David Solomon 和富國銀行執行長 Charlie Scharf 都在預估，在升息的背景下，經濟將走向衰退，Minerd 也表示同意，最快經濟衰退有可能會在明年下半年就發生。

Minerd 稱，當開始整理所有經濟數據時，痛苦的夏天就是華爾街前行的方向，而到了 10 月美股可能已經觸底。