空襲警報響 台股重挫276點收16020點失守短均

市場對通膨隱憂再起，導致美股周三尾盤急殺，費半指數重挫逾 5%，台股今 (19) 日也難逃殺機，電金傳各類股全面跳水，拖累加權指數一度重挫逾 400 點，接連摜破萬六、15900 點，終場跌勢收斂，下跌 276.54 點或 1.7%，收在 16020.32 點，失守短均，成交值 2306.6 億元。

櫃買指數終場下跌 0.63 點或 0.32%，收在 197.11 點，成交值 587.29 億元。上市櫃成交值合計 2893.89 億元。

權王台積電一度重摔逾 3%，最低來到 520 元，終場收在 522 元，市值下滑至 13.53 兆元；聯發科盤中大跌逾 2%，終場跌幅收斂收在 845 元；台達電、華碩、大立光賣壓沉重；不過，鴻海力守平盤之上，聯電小跌作收，瑞昱、研華仍獲資金點火。

值得注意的是，市場盛傳面板雙虎合併，但群創、友達兩家公司今天都否認。雙虎昨天股價上演激情強彈戲碼，今天又遭拋售，群創、友達聯袂大跌超過 4%，中小尺寸面板廠彩晶則跌逾 2%。

金融族群反彈僅一日行情，今天再度遭到大舉倒貨，富邦金重挫逾 3%，中信金、開發金、國泰金、兆豐金、華南金、台新金等均下跌 2-3%。航運股也無力撐盤，貨櫃三雄下跌 1-2%，長榮航則下挫超過 3%，華航也跌近 2%。

富采 MiniLED 除獲美系高階筆電採用，也打入電視、車用相關應用，明年可望拉高出貨量並挹注營收，富采今天股價逆勢翻紅，上漲超過 3%，光鼎、億光、一詮、宏齊、榮創、光鋐等 LED 相關個股也都在盤上表現。