〈台股盤前〉美股齊跌回吐漲幅 短線力拚站穩萬六

台股昨 (18) 日在金融、電子權值股全面走揚帶動下，終場大漲 240 點，站回十日線，不過美股 18 日全面下殺，道瓊指數暴跌逾 1100 點，科技再度成為重災區，顯示整體經濟不穩定性仍高，台指期夜盤也重挫近 300 點，短線大盤力拚站穩萬六關卡。

美股道瓊指數 18 日暴跌 1164.52 點或 3.57%，收 31490.07 點，標普 500 指數下跌 165.17 點或 4.04%，收 3923.68 點，那斯達克指數大跌 566.37 點或 4.73%，收 11418.15 點，費城半導體同樣大跌 158.5 點或 5.17%，收 2908 點，台股 ADR 中，台積電 ADR、聯電 ADR 跌幅均在 3% 上下。

盤面焦點方面，面板雙虎友達、群創今年除陸續宣布將現金減資、實施庫藏股外，由於今年兩家公司都將進行董事改選，其中，友達前董事長李焜耀未再入列董事候選名單，鴻海也撤出群創董事會改由自然人參選董事，也讓外界再度傳出面板雙虎將進行合併，對此，雙虎均否認相關消息。

受中國華東地區各省分封控、通膨效應浮現，全球智慧型手機需求疲軟，根據日本媒體披露，中國手機品牌廠包含小米、OPPO、vivo 已陸續通知供應商，將在未來幾季砍單約二成，市場認為，隨著客戶訂單銳減，將影響台廠相關供應鏈如聯發科、大立光、穩懋等出貨表現。

南港輪胎則在昨日召開股東會改選董事，榮譽董事長林學圃長女林君穎、國揚集團總裁侯西峰次女侯嘉騏均進入董事會，林君穎更接任南港總經理，二代接班佈局浮現。

展望未來景氣變化，台灣央行指出，下半年全球金融市場恐仍將大幅波動，不過，今年以來台灣經濟穩健成長，下半年將持續復甦，包含出口與民間消費，都可望穩健、溫和成長；不過觀察近期台股走勢，雖然在電子族群反彈下重返萬六，但國際股市波動劇烈、台股上檔壓力也大，加上量能無法放大，短線 520 行情仍否延續，還有待觀察。