〈能源盤後〉美原油庫存意外下降 仍不敵美股崩跌挫傷風險情緒 原油逆轉收低

周三 (18 日) 美股崩跌，削弱市場對風險資產的情緒，因此即使數據顯示美國原油庫存意外下降，且汽油供應進一步急劇下降，原油期貨價格周三仍逆轉收低。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.81 美元或 2.5%，收每桶 109.59 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.82 美元或 2.5%，收每桶 109.11 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.8% ，收每百萬 Btu 8.368 美元。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 5.6%，收近每加侖 3.7206 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.5%，收每加侖 3.6681 美元。

市場推動力

能源資訊署 (EIA) 公布，上周 (5/13 止) 美國原油庫存下降 340 萬桶、汽油庫存下降 480 萬桶、蒸餾油庫存增加 120 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師先前預期上周美國原油庫存增加 210 萬桶、汽油庫存下降 10 萬桶、蒸餾油庫存下降 100 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存下降 240 萬桶、汽油庫存下降 510 萬桶、蒸餾油庫存增加 100 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「儘管戰略石油儲備釋放了 500 萬桶石油，且產量和進口增加，但煉油活動更多、原油出口增加令原油庫存下降。」

「原油庫存下降，同時汽油庫存也紮實下降，係因隱含需求回升至 900 萬桶以上。蒸餾油隱含需求也出現小幅上升，但庫存仍見小量增加。」

分析師表示，美股遭拋售似乎使能源期貨失去動力。「雖然庫存數據看漲，但隨著市場對經濟衰退的擔憂再次出現，這似乎無關緊要。」

美股周三大跌，道指重挫 1100 點以上或逾 3.5%，S&P 500 指數則跌逾 4%。

分析師表示，原油早盤上漲部分係因全球最大原油進口國中國可望放寬防疫限制。

SPI 資產管理公司執行管理人 Stephen Innes 報告寫道，市場樂觀看待「石油需求和價格大增」，這對生產商來說是積極的，儘管這對消費者情緒有害。

「由於供不應求，導致加油站的高油價令人難以承受，Fed 將執行升息任務，至少緩和經濟的需求面，這最終可能導向需求受適度破壞的形式，也就是夏日駕駛季高峰時，買家可能罷手，而不是大筆揮霍。」

英國周三數據顯示，受能源價格上漲的推動，年度消費者物價指數攀升至 40 年來高點。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 周三報告指出，過去幾周以來，原油一直在推高其交易區間的上線。

「過去幾周裡，焦點已自區間波動的原油市場轉向產品市場，即汽油、柴油和航空燃料的成本飆升至多年未見的水準。煉油廠維護、後疫情期產量下降，以及買家自行杯葛俄羅斯產品，這些因素加總起來，讓市場呈現令人難以置信的緊繃狀態。」Hansen 說。