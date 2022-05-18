中油竹市遷庫年底整治完成 將活化成竹科X產業園區

新竹市府 2017 年促成中油油庫遷庫，讓 18 座油槽供油走入歷史，市長林智堅今 (18) 日公布最新進度，中油新竹油庫區域開挖量已超過 9 成，拆除 17 座油槽，預計年底完成污染整治，市府表示，油庫區面積 9 公頃，未來將透過都市計畫，結合鄰近台肥科商園區、藝文高地，活化為 36 公頃「竹科 X」產業園區。

新竹市產發處說明，市府於 2019 年展開油槽拆除作業，陸續拆除 17 座，僅保留 1 座油槽，編號 S-1 油槽歷史超過 50 年，文化局於 2018 年列冊追蹤。

新竹市環保局表示，目前中油新竹油庫正進行土壤及地下水控制場址，截至 4 月底，土壤開挖量達 91.4%、離場量達 81.5%、生物復育量達 88.2%，預計年底整治完成後，再經環保局驗證，污染控制場址就將解除列管。

竹市府指出，中油 9 公頃油庫區目前為乙種工業區，未來將辦理都市計畫，結合台肥 19 公頃用地、藝文高地 8 公頃用地，串聯為 36 公頃「竹科 X」科技廊帶，成為首座都市型科學園區新典範。

竹市府進一步說明，位於台肥科商園區的科技部竹科 X 基地，已於今年開工首棟軟體大樓，預計 2024 年完工，後續也將再興建 2 棟軟體大樓。軟體大樓將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業。

竹市府補充，竹科 X 開創三大典範，第一為中央地方首度攜手合作，投入超過 183 億元，第二為首座都市型科學園區，第三則是開創新竹第二條科技廊帶，未來聚焦 AI (人工智慧)、IOT (物聯網) 等軟體產業，串連國際展演中心及藝文高地，打造結合人文、科技的產業創新廊帶。