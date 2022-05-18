〈元太法說〉新廠辦大樓明年完工 評估再擴產

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (18) 日召開法說會，受惠近年需求強勁，元太也積極擴產，董事長李政昊表示，規劃新增的第四條產線受設備零組件交期延長，可能會遞延到位，但新廠辦大樓仍預期在明年完工，內部正積極評估新的擴產計畫。

元太去年規劃再增加四條材料產線，除一條已在首季上線貢獻營運外，第二、三條也維持原訂計畫，將在本季陸續投產、下半年貢獻，至於第四條產線，李政昊坦言，近期受產線受設備零組件交期延長，從原先約半年，到現在至少 1 年起跳，評估到位時間可能從原規畫的第四季，遞延到明年首季。

不過李政昊指出，隨著規畫的四條產線全數在明年到位，元太在上游材料端將達六條產線，加上美國廠持續擴充，可望進一步滿足客戶需求，而去年動土的新竹新廠辦大樓，也將在 2023 年完工啟用，新廠辦大樓已預留一倍 (至少六條材料產線) 擴充空間，目前董事會也正在評估相關擴充計畫。

元太首季營運同步繳出佳績，單季營收 59.6 億元，季減 11.92%、年增 34.38%，毛利率在產品組合帶動下，回升至 48.17%，季增 6 個百分點、年減 1.7 個百分點，營益率 23.92%，季增 6.03 個百分點、年增 2.09 個百分點，稅後純益 14.61 億元，季增 7.02%、年增 25.23%，創下逾 10 年單季新高，每股純益 1.28 元。

展望今年，李政昊說，元太將延續去年成長動能，看好營運成長動能來自電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板、物流等應用市場需求，至於中國封控，由於元太模組廠主要位在揚州，未直接受封控措施影響，評估整體影響不到 1 成，物流、成本也都在可控範圍，預期 5、6 月狀況也將逐步緩解。