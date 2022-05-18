〈台幣〉股匯雙漲 衝上29.6字頭攀近2周新高

國際美元持續走弱，市場風險偏好回升，帶動新台幣兌美元匯率今 (18) 日再度走揚，早盤突破 29.7 元關卡，最高來到 29.661 元，升值逾 7 分，為近 2 周以來新高；台股同步走強，上漲逾 180 點，接連站上 16100、16200 點關卡。

新台幣匯率昨天跟隨亞幣強彈，放量衝上 29.732 元，收復近一周的失土，今天開盤後再度出現強勁的拋匯潮，帶動匯價一度衝上 29.661 元，升值 7.1 分，為 5 月 6 日以來的高點。

台股方面，電子族群持續領軍上攻，台積電漲逾 2%，金融、航運股同步回神反彈，帶動加權指數一度勁揚逾 180 點，站上 16200 點及 10 日線。

觀察主要亞幣表現，新台幣今天早盤升值 0.19%，日圓升 0.13%，人民幣及韓元則貶值 0.28%，新加坡幣早盤也小幅走低。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 17 日表示，Fed 會繼續推動收緊貨幣政策直到通膨明顯下降，他強調，在物價開始回落至健康水準之前將支持升息，不排除必要時將利率推至限制性區間。美元指數連續 3 天走低，至近 2 周低點，風險偏好回升削弱了美元對投資人的吸引力，歐元、英鎊雙雙走強。