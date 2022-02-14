國銀拚數位帳戶 加碼信用卡回饋搶客

國銀數位帳戶持續蓬勃發展，銀行為行銷數位帳戶，多半會加碼綁定信用卡優惠，提供指定卡別與通路的刷卡優惠，以兆豐銀行來說，只要是 e 秒刷的卡友，新申請兆豐數位存款帳戶「MegaLite」，即可享有四大網購加碼 10% 回饋。

根據金管會銀行局統計，截至 2021 年底，台灣已有 37 家銀行開辦數存業務，總戶數高達 1047 萬，為強化消金業務動能，多數銀行的數位帳戶大多會綁定指定信用卡給予促刷優惠。

兆豐銀行的 e 秒刷信用卡，只要新申請兆豐數位存款帳戶「MegaLite」，即可享有四大網購加碼 10% 回饋，若加計 e 秒刷本身國內網購最高 3% 回饋，民眾最高可拿到 13%，相當於購物可享 87 折優惠。

一銀 iLEO 數位帳戶今年 6 月底前新申辦 iLEO 信用卡，同時綁定 iLEO 數位帳戶扣繳卡費，可享有核卡後前 12 期帳單，一般消費再加碼 1% 現金回饋，每期帳單回饋上限 100 元。

華銀的 i 網購生活卡綁定 SnY 數位帳戶並申辦自動扣繳信用卡帳單，可享網購、行動支付 2.5% 現金回饋，申請數位帳戶自動扣繳，現金回饋可再加碼 0.5%。

兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，信用卡業務本身就是銀行的敲門磚，結合數位帳戶提供較高的刷卡回饋金，盼能提高信用卡客戶及數存戶的交叉滲透率，強化客戶及銀行的連結度與忠誠度。

林中象指出，兆豐銀行此次加碼的網購通路包括蝦皮、momo、PChome 及 Yahoo 購物中心，登錄後月月都可獲得 10% 加碼，每月最高 200 元，等於月月都能刷滿 2000 元才封頂。

另外，在 e 秒刷鈦金卡本身還可另享國內網購最高 3%、國外 4% 現金回饋，是許多網友激推的網購神卡。



