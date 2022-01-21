數位帳戶開戶數突破千萬戶 LINE Bank挾鯰魚效應強升前五大

截至去 (2021) 年底，國銀數位存款帳戶整體開戶數突破千萬戶，其中，兩家純網銀來勢洶洶，尤其連線商銀 (LINE Bank) 開業僅一年，開戶數就以 73.3 萬戶躋進前五大。

據銀行局統計 ，國內已有 37 家銀行開辦數存業務，包含去年甫開業的兩家純網銀，總計已開立戶數約 1047 萬戶，季增 11%，較 2020 年則大增 6 成，光是純網銀就合計達 80 萬戶，市占率達 7%。

而數位帳戶前五大也出現洗牌，台新銀以 274.8 萬戶居冠，國泰世華銀 145.1 萬戶、永豐銀 108.6 萬戶、第一銀 81.4 萬戶，LINE Bank 則以 73.3 萬戶超車中國信託。而 LINE Bank 本週更宣布開戶數已突破 80 萬戶，顯示緊追一銀。

銀行局副局長童政彰表示，數位存款帳戶之所以衝破千萬戶，主要是因網路媒體推廣拉抬網路聲量、行銷優利吸睛、結合其他金融商品優惠 (如刷卡就有美食外送或購物折扣點數)、振興五倍券綁定刺激有關。

數位存款帳戶依開戶的身分驗證強度，分三類。第一類是指全新客戶透過「自然人憑證」開戶；第二類是已開立帳戶的「自行客戶」，線上開自行新數存戶；第三類則是其他銀行的存款戶、信用卡戶或是自行卡戶，線上開新數存戶。

就銀行局統計來看，第一類帳戶有 245.2 萬戶 (純網銀 3 萬戶)、第二類帳戶約 332.6 萬戶、第三類帳戶約 469.3 萬戶 (純網銀 77 萬戶)，不僅顯示有 45﹪民眾偏好開第三類帳戶，也可看出純網銀來勢洶洶所帶來的「鯰魚效應」。

以 LINE Bank 為例，開第一類帳戶的僅 17303 戶，但開第三類帳戶的達 71 萬 5330 戶，可看出純網銀從他行客戶切入，在短期內大量獲客的經營策略。