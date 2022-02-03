替年終獎金找短期停泊處 銀行數位帳戶新台幣活儲利率最高2%

年終獎金入袋後，如果對於投資理財規劃暫時沒有想法，開個數位帳戶或許是個不錯的選項，包括華南銀行、台新銀行、聯邦銀行、台企銀等銀行的數位帳戶活儲利約 1.5% 到 2%，替資金找短期停泊處之際，小賺利息還能享有資金靈活運用的好處。

銀行搶數位帳戶客戶，祭出高於牌告利率的優惠吸引民眾開辦，但各家銀行提供的優惠辦法也不盡相同，部分銀行必須搭配消費支付，或是申購基金等，才能享有較高的活存優惠，出手前得仔細閱讀相關條款。

舉例來說，華南銀行的 SnY 數位帳戶提供既有存戶 2% 活儲利率，新存戶則是必須存滿 10 萬元並且使用華銀的 APP 消費支付，則存款中的 5 萬元額度就能享有 2% 活儲回饋。

台新銀行的 Richart，即日起到今年 6 月底止，新戶存款餘額在 30 萬元以內，無須再轉帳 2 萬元即可享有 2% 的活儲利率。

台企銀的 Hokii 數位帳戶提供 15 萬元以內，可無條件享有 1.5% 活儲利率、每月享 12 次跨行提款及 20 次跨行轉帳免手續費。

台企銀表示，數位帳戶優惠方案延續去年 1.5% 優惠利率，也提供提款優惠次數至每月 12 次、跨行轉帳優惠次數至每月 20 次，如以數位帳戶綁定台灣 Pay 掃碼消費，每月首筆回饋 20 元。

另外，以數位帳戶申辦停車費代扣繳成功，每筆回饋 2 元無上限；卡友首次申辦數位帳戶自動扣繳卡費，最高再享 200 元回饋金。