美股重點新聞摘要2022年05月18日

今日操盤前瞻

日本第一季 GDP

歐元區 4 月 CPI

鮑爾：Fed 將毫不猶豫持續升息 直到通膨下降

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二（17 日）表示，Fed 將繼續推動收緊貨幣政策直到通膨明顯下降，他強調，在物價開始回落至健康水準之前將繼續支持升息。閱讀全文...

需求不減 通膨帶動 美國 4 月零售銷售成長 0.9%

即使物價持續飆升，但美國消費者在 4 月份繼續消費，零售額的成長與華爾街預期大致相符。閱讀全文...

成本飆升侵蝕利潤 沃爾瑪 Q1 業績憂喜參半 下調全年獲利展望

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）周二（17 日）公布 2023 會計年度第一季財報，儘管營收表現優於市場預期，但由於成本上升與供應鏈影響侵蝕利潤，獲利大幅下降且遠不及預期，同時下調全年獲利展望。閱讀全文...

巴菲特新增串流服務持股 派拉蒙全球股價躍升 10%

在巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏控股公司 (BRK.A-US) 披露持有新股份後，媒體業者派拉蒙全球 (Paramount Global)(PARA-US) 股價周二 (17 日) 上漲 10%。閱讀全文...

風險偏好回溫 美元貶至近兩周低點 歐元、英鎊走強

美元指數周二 (17 日) 連續 2 天走低，至近 2 周低點，風險偏好回升削弱了美元對投資人的吸引力。受歐洲央行 (ECB) 官員鷹派言論刺激，歐元上漲，強勁就業數據也支撐英鎊走強。閱讀全文...