2月批發、零售餐飲營業額 皆創歷年同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 2 月批發、零售、餐飲業營業額統計結果，反應農曆春節工作天數減少，三大業別營業額均呈現月減，不過受惠全球景氣穩定成長，國內防疫措施放寬下，皆創下歷年同月新高紀錄，批發、零售、餐飲營業額分別達 8647 億元、3147 億元、719 億元。

統計處說，2 月批發業營業額 8647 億元，月減 22.9%、年增 7%，受惠廠辦、公共工程建案續增，加上半導體、國際原物料價格續居高檔，機械器具批發業、建材批發業，營業額分別年增 16.5%、13.6%，汽機車則仍受車用晶片短缺影響，營業額年減 14.3%，累計前 2 月營業額 1 兆 986 億元，年增 10.2%。

零售業 2 月營業額為 3147 億元，月減 19.7%、年增 0.2%，其中，電子購物及郵購業在促銷活動、保暖商品買氣升溫下，年增 13.3% 最高，燃料零售業也因國內油價較上年同月上漲，營業額年增 11.6%，累計前 2 月零售業營業額達 7065 億元、年增 3.5%。

餐飲業 2 月營業額則達 719 億元，月減 5.3%、年增 0.1%，其中，外燴及團膳承包業年增 11.7%，主因部分業者積極拓展銷售通路，加上團膳業對學校供餐日數較多所致，飲料店業也年增 3%，累計前 2 月營業額 1477 億元、年增 4.1%。

展望未來，統計處預期，批發業因全球景氣穩定成長、智慧手機新品上市，營業額將保持成長，零售業也受惠部分百貨公司提前推出母親節檔期活動、政府放寬防疫措施下，保持成長，僅餐飲業因 3 月假期較 2 月少，估將呈現月減，但與去年同月相比，仍可望維持正成長。