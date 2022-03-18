美股本益比降至5年來平均值 永豐證：掌握存股好時機

升息環境加上俄烏戰事不確定性，今年以來市場情勢多變，永豐金證券最新指出，近期市場下跌，美股本益比拉回至 22 倍，接近 5 年平均值水準，而戰爭黑天鵝出現過後，仍將回歸基本面，是投入定期定額存股的好機會，建議投資焦點可關注在地緣政治衝突概念股，如石油、農產品、金屬和通膨相關等大宗商品，以及能源、綠能和升息概念等。

永豐金證券說明，回顧過去 70 年戰爭對美股的影響，戰爭發生後一個月上漲機率 50%，平均漲幅 1.3%，戰爭 12 個月後上漲機率提高到 75%，平均漲幅 8.6%，顯示黑天鵝創造的市場低點是不錯的進場機會，惟震盪期間，投資人找低點不易，此時可善用存股平台，多次分散買進。

永豐證統計，目前美股本益比已回降至 22 倍，接近 5 年平均值，但亞馬遜、蘋果、Alphabet、微軟等美國指標性企業表現多優於預期，再加上去年第 4 季企業資本支出持續擴大，有助提升生產力，預料今年美國經濟可延續復甦格局。

據永豐豐存股平台的資料，至 3 月 15 日止，最受歡迎美股存股標的前三名依序為 Vanguard 全球股票 ETF、Vanguard 整體股市 ETF、Invesco 納斯達克 100 指數 ETF，皆為指數型 ETF。

永豐金證券認為，今年市場有許多關注重點，建議投資人可透過存股掌握題材行情，而目前市場上，以豐存股單一個股每月可扣款達 9 次為最多次最分散。