〈報稅看這裡〉檢視基本稅額申報 會計師提醒勿忘這些項目

報稅季開跑，除了要記得報更要報對，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所提醒，檢視申報所得基本稅額，除一般綜合所得稅申報之各類所得及分開計稅的國內股利所得外，還包括：海外所得、部分證券交易所得、特定保險給付、非現金捐贈與其他財政部公告的項目。

在國際反避稅氛圍下，海外所得的申報最為大家所關心，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部會計師葉建郎說明，海外所得的申報年度是以「給付日」認定，而非「匯入台灣金融帳戶之日」。

以股利所得為例，應於海外被投資公司分配股利的年度申報，不論資金是否匯入台灣，而對於股票交易所得，應於買賣交割日所屬年度申報；此外，需注意大陸來源所得非屬海外所得，應併入綜合所得稅申報，而非基本稅額申報項目。

葉建郎表示，海外所得已依所得來源地稅法規定繳納之所得稅可以申報扣除，但以加計該海外所得增加之稅額為上限。舉例而言，個人取得印尼股利 1000 萬元，按台灣與印尼租稅協定扣繳之稅款為 100 萬元，如果基本稅額低於一般所得稅額，僅須繳納一般所得稅額，則印尼已納的 100 萬元稅額無法申報扣除。

如果基本稅額高於一般所得稅額的部分為 66 萬元，假設無其他基本稅額應申報項目，則扣除上限為 66 萬元，超過的 34 萬元也無法申報扣除；倘若應繳納差額同為 66 萬元，但除了海外所得外，另有應申報之證券交易所得 500 萬元，則 66 萬元差額應按 1000 萬元占 1500 萬元比例計算，扣除上限為 44 萬元。

葉建郎也提醒，今年度申報要特別留意未上市櫃且非興櫃公司股票交易所得之新增項目，除符合交易時設立未滿 5 年且經核定之高風險新創事業外，也要列入基本稅額申報，至於處分未印製股票之股份或有限公司出資額，其利得屬財產交易所得，應併入綜合所得稅申報。

葉建郎表示，所得基本稅額的申報，是在辦理綜合所得稅結算申報時填報「個人所得基本稅額申報表」，而短漏報基本稅額之處罰，依有無申報之情形分別處以 2 倍或 3 倍以下之罰鍰，且適用之核課期間分別為 5 年或 7 年。

KPMG 表示，雖所得基本稅額採用所謂替代式計算且有 670 萬元的扣除額，當減除扣除額核計之基本稅額超過一般所得稅額才須繳納，但考量未申報適用的裁罰倍數與核課期間較為不利，報稅時仍宜做好檢視並申報。