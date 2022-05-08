〈報稅看這裡〉保費節稅有眉角 防疫保單理賠不能抵稅

又到了報稅的季節，但今 (2022) 因為疫情嚴峻，財政部正式將申報所得稅的時間延長到 6 月 30 日，不過保險業者仍提醒，今年報稅有四大注意事項，民眾報稅前，可善用每人每年 2.4 萬元的人身保險費列舉扣除額，透過保單節稅，值得注意的是，防疫保單理賠金不能列舉抵稅。

依據保發中心統計，國內人壽保險 2020 年投保率達到 260.50%，等於台灣人每人平均有 2.6 張保單，報稅季到來，元大人壽提醒民眾在申報個人所得稅時，若選擇列舉扣除額方式，別忘了運用每人每年可列舉 2.4 萬元人身保險費扣除額，一般商業保險、勞、農、公保與就業保險都可計入 2.4 萬元的扣除額裡，健保則可全額扣除，不受 2.4 萬元的限制。

此外，元大人壽提醒民眾，今年除了所得稅免稅額提高外，遺贈稅的免稅額也從 220 萬元提高至 244 萬元，不少父母利用每年贈與保費，為子女或孫子女購買保險作傳承規劃，民眾也可以好好把握這保障與傳承兼具的機會。

而磊山保經業務副總簡建華表示，財政部日前舉辦 110 年度綜所稅開徵記者會，說明今年報稅有主要以下變化，包括：基本生活費提高、未上市櫃交易所得要計稅、房地合一 2.0 新制規定、及稅務紓困優惠等，提醒民眾在報稅時須特別注意。

首先在每人每年基本生活費部分，從新台幣 18.2 萬提高到 19.2 萬，如果基本生活費總額大於各項免稅額與扣除額，差額的部分可以用來抵稅，初估有 200 萬以上用戶可適用，且也是歷年來最大的調幅。

其次在未上市櫃交易所得要計稅部分，簡建華指出，如果去年有買賣未上市櫃股票賺取價差者，今年報稅就必須設算最低稅負，假設最低稅負超過綜所稅負，就需要補繳差額稅款，對於投資未上市櫃公司的民眾而言，今年要特別留意這部分。

第三在房地合一 2.0 新制規定部分，自去年 7 月 1 日上路後，增列預售屋買賣交易等項目，如果去年 1 月 1 日到 6 月 30 日的買賣交易屬於舊制財產交易所得需列入申報綜所稅。

最後在稅務紓困優惠部分，簡建華表示，除了去年提供的防疫補貼及五倍券免稅外，對企業給付防疫假薪資也可加倍抵稅，另外特定執行業務所得費用率也給予提高，醫事人員費用率由 94% 提高至 97%，非醫事人員 110 年度的收入比 109 年或 108 年少 3 成以上者費用率得按財政部頒定費用標準的 112.5% 計算。

除了以上的事項外，每年報稅，民眾可以選擇標準扣除額 (2021 年為 12 萬元) 或列舉扣除，採二擇一適用。若是民眾選擇列舉扣除，多半會將醫藥費以及生育費列舉抵稅，但是簡建華提醒，值得注意的是，對於去年所獲得的防疫保單隔離金、確診金、疫苗理賠金，因為屬於保險給付範圍，不能在列報綜所稅的醫藥及生育費扣除額，也就是說，今年報稅時無法再將確診理賠金抵稅。

此外，簡建華表示，若民眾短期有資金需求的困擾，不防可以參考保單貸款，來籌措稅金，優點為利息遠低於市場上小額信貸、預借現金等，而且手續相當簡便，免保證人、無違約金，最重要的是撥款迅速，相當適合短期資金需求的保戶，但要注意的是，不是每種保單都可借款，而是必須要有保單價值準備金或保單帳戶價值的保單才可貸款。

簡建華提醒，及早報稅可提早退稅，第一批退稅款預計 7 月 29 日就可退款，同時財政部今年也將手機報稅升級 2.0，能編修資料、電子支付，動動手指就可完成，也可免去現場報稅有感染的風險，報稅是國民應盡的義務，多多利用簡便的網路報稅，五分鐘就可完成輕鬆完成報稅。