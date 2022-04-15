LINE NFT交易平台日本上線 首波開放4萬枚交易

社群軟體 LINE 今 (15) 日宣布，旗下加密資產與區塊鏈子公司 LVC 針對日本市場推出的 LINE NFT 交易平台正式上線，首波開放交易約 4 萬枚 NFT，包含日本演藝經紀公司影片作品 NFT 等，未來也規畫推出更多熱門角色、跨類型的數位收藏品。

LINE 表示，LINE NFT 是針對日本市場推出的 NFT 交易平台，用戶可輕鬆買賣 NFT，還能將資產存放在數位錢包 LINE BITMAX Wallet 中，而 LINE BITMAX Wallet 是 LINE 的數位資產管理服務，使用 LINE 帳號即可註冊，並可使用 LINE 通訊軟體和好友互相贈送或交易 NFT。

LINE 進一步表示，未來 LVC 將串接 LINE 其他服務和子公司，打造豐富多元的 NFT 體驗。

對於 LINE NFT 平台在日本上線，LINE 指出，首波釋出約 4 萬枚 NFT，包括吉本興業推出的 Yoshimoto NFT Theater，內含旗下知名搞笑藝人的獨家演出片段、日本動漫神作《機動戰警》立體透視藝術品，此外，還有人氣角色 Gyuunyuu、小突兔、賤萌熊等影片項目。

除 LVC 在日本推出 NFT 服務外，LINE 在今年度開發者大會上也預告，將在今年上半年啟動全球 NFT 交易平台 DOSI，協助全球企業與創作者建立 NFT 市場、發展社群與生態圈，並提供一般用戶進行 NFT 交易。