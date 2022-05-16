鴻海五面向強化公司治理 提14個長期目標

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日公佈 ESG 永續發展中，公司治理 (Governance) 領域長程目標，針對董事會職能與結構、供應鏈管理、資安管理、反貪腐賄賂與稅務資訊揭露等面向，提出 14 項應對目標與承諾，並訂定 2025 年里程碑。

鴻海表示，將以「鴻傳永續」、「海納治理」等兩大策略，做為首要的推動方向，並聚焦在「反貪腐反賄賂及法令遵循」、「稅務資訊」、「強化董事會結構、職能及監督」、「資訊安全」、「供應鏈管理」等五個議題面向，落實誠信經營、完善公司治理、保障各利害關係人權益，展現履行社會責任的決心。

鴻海進一步，在推動公司治理之際，也持續高度關注與接軌國際趨勢，將永續精神融入企業營運中，尤其董事會多元性與職能，以及降低營運風險，近日董事被提名人名單，9 席董事中有 5 席獨立董事，比例超過一半，且有 2 席女性董事。

而在鴻海提出的 14 項應對目標與承諾中，董事會職能與結構相關的包含建立過半數董事未兼任鴻海員工或經理人原則；董事會女性董事佔比由現行的 11% 提高至 30%；董事會、審計委員會、薪資報酬委員會等績效評估目標提升至平均 4.8 分，每三年由外部專業團隊執行董事會暨功能性委員會績效評估一次。

稅務資訊、反貪腐反賄賂及法遵上，鴻海表示，將公開揭露集團稅務政策，反貪腐反賄賂則透過集團 APP 公告貪腐、違法違規事件，每年公開數量件數成長 10%，此外，資安持續改進 ISO 27001 資訊安全管理制度，協助事業單位建立資安體系；每年進行 10 項重要系統滲透測試，確保無低影響重大資安事件案例。

供應鏈管理方面，鴻海將針對特定供應商實施 ESG 項目 (涵蓋綠色產品、社會環境責任、碳管理) 績效考評，將覆蓋率提高至 100%；電子類關鍵供應商，需在 RoHS-REACH 管理平台實施全物質宣告；獲廢棄物零填埋認證的電子類特定供應商，由現行 3 家增加至 25 家以上。

另外，承諾使用 100% 可再生電力生產鴻海產品的電子類關鍵供應商達到 45 家以上；每年評選電子類關鍵供應商，若推動 CSR 工作績差者，年採購總數量或總金額可減少 2-5%；特定供應商的衝突礦產調查回覆率 100%，確保不使用非法的衝突礦產；機構類特定供應商每 3 年稽核覆蓋率 90%。

鴻海表示，近年來已經透過設置「永續委員會」，成立 E(環境)/S(社會)/G(治理) 三個小組，並分別由集團環保長 / 人資長 / 稽核長擔任負責人，近期也分別揭露在 ESG 的願景與策略，以及在環境、社會、治理的 32 項長程目標。