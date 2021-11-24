瑞安航空CEO：疫情擔憂升溫 年底旅遊恐受衝擊

據報導，歐洲最大廉航瑞安航空 (RYAAY-US) 執行長 Michael O'Leary 在週二 (23 日) 表示，由於歐洲地區新冠肺炎疫情再度升溫，聖誕假期旅遊活動和明年夏季假期的預訂遭受影響，因此從現在起到今年底，歐洲航空業恐將面臨一段艱難的時期。

在確診病例數再度升溫的情況下，目前有許多國家已經重啟了更嚴格的社交防疫限制，奧地利更是成為第一個西歐地區重啟管制措施的國家，使人們擔憂歐洲是否將再度陷入嚴格的防疫封鎖。

O'Leary 表示，直到上週末，一切看似進展順利，旅客流量復甦。但是，自奧地利從週一開始再度重啟封鎖措施，讓人擔憂全歐洲是否會陷入第四或第五波疫情當中。

「我認為從現在到聖誕節，我們將處於一段令人擔憂的時期，在民眾為聖誕假期制定旅行計劃之際，卻成為今年中最堪憂的時候，不可避免地會削弱民眾信心，這也將會擾亂聖誕節和明年暑假的旅遊預訂。」O'Leary 說道。

隨著疫情惡化，到目前為止，歐盟各國政府採取了差異巨大的做法。奧地利成為西歐第一個重新實施封鎖的國家，關閉了非必要的商店、酒吧和咖啡館。

德國也只有不到 70% 的人口完全接種疫苗，衛生部長 Jens Spahn 表示，不能排除再次封鎖。比利時重新實施了強制性的遠距辦公規定，同時保持夜店開放。