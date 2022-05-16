遠傳遠距診療服務平台獲美國驗證 助醫院加速導入

遠傳 (4904-TW) 今 (16) 日表示，自行開發的遠距診療服務平台，通過美國健保險流通與責任法 (HIPAA) 規性驗證，成為台灣第一個通過此項認證的電信業者，有助醫院進一步導入遠距診療解決方案，預期今年 5G 遠距診療服務將擴展至全台 14 個縣市、50 個鄉鎮。

HIPAA 認證是針對電子化的醫療資訊而訂定的美國聯邦法律，涵蓋醫療資訊的應用、交換機制及保護規範等，已經成為世界各國訂定相關法規參考的重要標準。

企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳運用大人物 (大數據、人工智慧、物聯網) 和雲端技術，結合 5G 低遲延大頻寬特性打造的 5G 遠距診療服務，解決偏鄉醫療資源不均問題，同時降低長途就醫交通往返的碳排放。

遠傳去年 5 月中三級警戒期間，以遠距診療平台協助亞東醫院快速導入通訊診療門診服務，結合遠距診療 App 提供民眾註冊、預約掛號，並支援虛擬健保卡線上認證及健保申報，打造零接觸的診療服務，最高同時開設 27 個專科視訊門診，至今服務已達 1.4 萬人次。

隨著近期本土疫情升溫，視訊診療需求量大增，遠傳遠距診療服務平台取得 HIPAA 認證，也可讓醫療院所未來導入遠距診療解決方案，並發展視訊門診整合虛擬健保卡、跨院掛號與電子病歷交換等應用。

遠傳 2020 年就推出全國第一個 5G 遠距診療服務，至今已在全國 11 個縣市、29 個偏鄉推出，服務遍及蘭嶼、綠島等離島民眾，透過即時醫療檢查影像上傳，超低遲延的多方視訊會診，縮短城鄉醫療差距，並擴大延伸到居家長照醫療應用，以及救護車上的遠距緊急救護，預計今年 5G 遠距診療服務將擴及 14 個縣市、50 個鄉鎮。