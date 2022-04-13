〈亞太電搶進元宇宙〉將與遠傳合併 董座：應用服務不會消滅

亞太電 (3682-TW) 搶進元宇宙打造共享空間 XLAND，不過即將與遠傳 (4904-TW) 合併，應用服務未來動向也受外界關注，董事長陳鵬對此表示，未來合併後，會把好的應用承接下去，只有公司、法人名稱會消滅。

陳鵬指出，過去開發 XLAND 並未考量會有合併案的可能性，加上兩家電信公司合併案，還需經過主管機關審查，在審查通過前，亞太電仍是獨立營運的公司。

陳鵬認為，把旗下所有服務與應用做到好，相信未來與遠傳合併後，應用服務不會消失，對方會承接下去，甚至該平台可以進行跨產業整合，只有公司、法人名稱會消滅。

亞太電攜手 XRSPACE 等生態夥伴，打造 XLAND 元宇宙空間，也是陳鵬接任亞太電董座後首場發表會，他對此表示，希望亞太電拋開過去包袱，與不同產業合作，讓公司的服務品項越來越多元。

再者，元宇宙成為熱門題材，亞太電不能缺席；陳鵬進一步提到，母公司鴻海 (2317-TW) 透過投資 XRSPACE 進軍元宇宙，但在開發應用時發現缺少平台，因此亞太電就扮演其角色。

談到元宇宙趨勢，陳鵬認為，雖然 VR、AR 已發展很長一段時間，但軟、硬體還需要時間布局，例如頭戴式裝置仍有技術進步空間，預期未來會有更多新技術誕生，且發生在不同領域上。