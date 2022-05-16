指數跌破萬六 是空頭還是轉機？

近期連續殺盤，使得短期盤勢變成空頭市場，指數跌破萬六才稍微止穩，主要還是因為聯準會升息以及通貨膨脹疑慮未消化，以過往經驗來看，這種情形最多就影響半年左右，所以短空是很合理的，但長線來看，目前世界發展局勢仍然以空頭為優先，待指數尋找到一個支撐段位後，還是必須重回多頭市場，而電子類股也會重新扮演盤勢要角。

在目前看來，我曾經操作過的一些電子類股，我認為還是很強勢的，只是當時以隨著盤勢先行獲利了結，目前有些已經壓回的當下，可以考慮再進行逢低的布局。

嘉晶 (3016-TW) 是我曾經操作過的矽晶圓類股。它有兩大晶圓產能，分別是應用在電動車、電動車充電站、太陽能及離岸風電等綠能發電設備的 SiC，以及充電器、基地台、5G 通訊相關等高頻產品的 GaN，產品涵蓋大小電子主流，基本面又有營收二月年月雙增、去年獲利 1.35 十年來次高的好成績，可以說同時具備現在與未來，之後重回百元以上勢在必得。

另一檔矽晶圓股票環球晶 (6488-TW) 表現也是很不錯，雖然去年因為併購德國世創失敗認列了一次性損失，使第四季每股 EPS 到 4.87 元，低於市場預估的 7 元價格，但一檔股票看得是未來性。環球晶今年再次進入擴產軌道，宣布將在義大利新建 12 吋產線，成為義大利首座 12 吋晶圓廠，產能的部分則可望在 2023 年開出。

12 吋晶圓主要應用在一些 PC 零件 (CPU、DRAM)，是大眾型消費電子產品的主要晶圓，需求性絕對不會降低，所以環球晶擴產的方向是對的，今年開始就能期待一些股價反應。

系微 (6231-TW) 主要從事 BIOS 程式碼的開發及設計，應用範圍涵蓋大部分嵌入式系統、筆記型電腦、桌上型電腦及伺服器。在先前疫情帶動 NB 需求水漲船高時系微成功獲得商機，而目前 NB 的動能依然健在，更甚至有較去年再次上揚的跡象。系微去年筆電營收占比來到 65%，推升營收、獲利寫下近十年新高，以基本面表現來看，系微去年 EPS 5.94 元，配發 5.2 元現金股利，配發率高、殖利率也有 5% 以上，表現強勢。

MCU 廠盛群 (6202-TW) 不外乎是一個好選擇，盛群 4 月營收 6.1 億元、月增幅度 9.02％，年增幅度更達 17.12％，有著明確的淡季不淡基本面好轉情勢，而 MCU 的應用範圍更是廣闊，下至耳溫槍、藍芽耳機等家用產品、上至國際 IDM 大廠主攻的 5G、車用都能看見其蹤影，甚至在當前車用市場開始進攻 ADAS 駕駛輔助系統後， MCU 需求暫且看不到趨緩，盛群後續營運應該只會越來越好，是一檔後市可期的股票。

晶豪科 (3006-TW) 的主產品為 DDR3，利基型產品在市占中則高達 75%，以往受到三星競爭獲利呈現較不穩定狀態，約介於 2~3 元中間，但在三星淡出 DDR3 轉往 CMOS，供給減少加上報價上漲及低價庫存下，獲利由去年的 3.85 元到今年約 18 元水準，獲利三級跳，為記憶體成長最強者，如果記憶體標的不想參考華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW) 等主流，晶豪科目前本益比並不高，是還可以觀察的對象。

除此以外，旺宏 (2337-TW) 的獲利表現也應該要有 40 元以上的股價水準，其實因為先前的殺盤，許多股票都明顯被低估了，目前若能在萬六重新止穩，不外乎是一個反攻時機，投資朋友可以先找好標的，確認反攻機會明顯時，一口氣賺到萬六至萬七、萬八之間的利潤。

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