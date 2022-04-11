中華電首季每股賺1.16元 連8季奪冠

電信三雄今 (11) 日公告自結數，中華電 (2412-TW) 持續坐穩雙冠王寶座，3 月每股純益 0.36 元，贏過台灣大 (3045-TW) 的 0.34 元、遠傳 (4904-TW)0.25 元；中華電首季每股賺 1.16 元，連續 8 季奪冠，分別超越台灣大 0.97 元、遠傳 0.71 元。

中華電

3 月營收 173.2 億元，月增 4.6%、年增 6.8%；營利率 21.07%，月減 2.98 個百分點、年增 0.07 個百分點；EBITDA 68.6 億元，月減 5.12%、年增 4.5%；稅後純益 27.8 億元，月減 9.74%、年增 1.7%，每股純益 0.36 元。

第一季營收 512.9 億元，季減 14.36%、年增 2.4%；營利率 22.64%，季增 4.29 個百分點、年增 2.09 個百分點；EBITDA 212.9 億元，季增 2.11%、年增 3.5%；稅後純益 90.2 億元，季增 4.52%、年增 2.5%，每股純益 1.16 元。

中華電表示，由於商品銷售增加及手機銷售支數與單價提升，帶動銷貨收入成長雙位數，加上核心業務延續成長趨勢，推升整體營收持續走揚。

行動業務方面，隨著 5G 用戶數與整體 090 門號數持續增加，行動服務營收維持增長態勢，行動月租型 ARPU 年增 4.1%，連續 12 個月成長；寬頻接取營收與數據網路營收也受惠數位生活型態及宅經濟發展，升速客戶數與固網寬頻營收雙雙走揚，寬頻 ARPU 年增 3.4%，為連 15 個月成長。

中華電強調，獲利表現與第一季財測達成率相較，中華電營業淨利、稅前盈餘及每股純益達成率皆超越預期。

台灣大

3 月營收 133.8 億元，月增 8.9%、年增 14.1%；營益率 10.46%，月增 0.2 個百分點、年增 0.06 個百分點；EBITDA 28.6 億元，月增 5.5%、年增 8.7%；稅後純益 9.6 億元，月增 15.7%、年減 20%，每股純益 0.34 元。

第一季營收 397.9 億元，季減 11.6%、年增 12.7%；營益率 10.3%，季增 1.5 個百分點、與去年同期相當；EBITDA 84.6 億元，季增 2.1%、年增 7.8%；稅後純益 27.2 億元，季增 9.7%、年減 3.9%，每股純益 0.97 元。

財務長兼發言人俞若奚指出，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎同步推升 3 月合併營收成長，其中電子商務營收年增 28%。

電信業務方面，3 月行動服務營收持續較去年同期成長，mo 幣多、好速成双、Disney+ 三大方案推動續約月租費持續提升，智慧型手機月租用戶 ARPU 連續 10 個月年成長，此外，ICT、雲端、IoT 等企業相關業務也明顯增溫。

獲利方面，三大引擎持續帶動獲利表現，其中電信受惠營收增長與佣金補貼效率持續提升，EBITDA 年成長 6%；電信業務折舊攤提增幅縮小以及電子商務獲利率攀升，3 月合併營業利益年增達 15%。另外，投資 AppWorks Fund III 進入收成期，貢獻稅後純益 3.3%。

遠傳

3 月營收 71.08 億元，月增 5.2%、年增 8.1%；EBITDA 25.51 億元，月增 2.6%、年增 10.3%；稅後純益 8.27 億元，月增 13.1%、年增 29.8%，每股純益 0.25 元。

第一季營收 219.04 億元，季減 9.8%、年增 5.1%；EBITDA 75.67 億元，季增 4.3%、年增 11.3%；稅後純益 23.25 億元，季增 17.7%、年增 28.4%，每股純益 0.71 元。

遠傳表示，受惠 5G 用戶穩定成長、總用戶數持續增加，3 月行動服務營收年增 2.6%、客戶每月平均貢獻度 (ARPU) 年增 2.7%，連 13 個月正成長，另外，月租型 ARPU 年成長率 1.7%，為 2020 年 2 月以來新高。

遠傳數位轉型效益持續顯現，3 月新經濟營收年增 24%，其中資通訊業務營收年成長幅度達 36%，主要受惠物聯網服務、雲端服務和企業專網專案營收。個人數位服務延續成長動能，包含遠傳 friDay 購物年增 23%。新經濟第一季營收佔比達 18.4%，年成長率高達 27%。