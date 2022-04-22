響應422世界地球日 中華電全區辦公室午間關燈一小時

中華電信 (2412-TW) 為響應「422 世界地球日」，於今 (22) 日中午全區辦公室實施午間關燈一小時，超過百間辦公大樓空間共同響應，全體員工以實際節能行動實踐環境永續思維。

中華電信表示，環境永續是企業積極推動的目標之一，惟有將 ESG 思維融入企業文化中，才更能在各方面打造共榮共好的永續環境。今日希望藉由實施辦公室午間關燈減碳活動，倡導從小地方做起，任何地方都能以實際行動落實 ESG，守護環境，讓我們一同為地球盡一份心力。

除了關燈減碳響應環保，中華電信也以「不紙環保．愛地球」的概念推廣 e 化帳單服務，即日起至 2022 年 5 月 31 日止，無論新、舊消費性客戶，凡使用中華電信電子帳單、簡訊帳單或轉帳代繳扣款結果以無紙化通知等 e 化帳單服務，即可參加「中華電信 e 化帳單 世界地球日 e 決勝負」抽獎活動，有機會抽中特獎 iPhone 13 Pro 256GB 及超過 8,000 多項豐富好禮，鼓勵民眾多多使 e 化帳單服務，成為減碳永續保護環境的一員。

中華電信多年來推動諸多環境永續發展活動，自去年起即大力推動打造「5G 無塑 無拘無束」的生活型態活動，發展 5G 無塑企業志工四部曲，從推廣環保教育，循序漸進至落實體驗環保，到真正力行環保，更號招了全國逾千名同仁及眷屬，由董事長謝繼茂領軍於全台共 26 處據點完成淨灘、淨山活勳，以身體力行，為台灣的環境永續發展做出更進一步的貢獻。

不僅如此，中華電信也積極從企業本身節能減碳做起，包含辦公室、機房與基地台等設施節能省水，並研究引入降低能耗的新技術，透過科技的力量促進減碳行動，也協助台灣百業邁向數位轉型升級，達成永續共榮的願景。