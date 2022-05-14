〈熱門股〉汎德永業周線連2紅 伺機觸底反彈

進口車商汎德永業 (2247-TW)4 月以來股價撐在 200 元整數關卡上，進入 5 月後略見轉強，周線連 2 紅，由於今年是 BMW 產品線最齊全強勢的一年，再加上經銷的保時捷買氣持續熱絡，汎德永業 4 月合併營收創下新高紀錄，反映訂單滿手熱況，法人認為，汎德永業業績表現穩健，股價在低檔整理後，反彈可期。

汎德永業第一季單季稅後純益 3.21 億元，年增 14.8%，每股純益 (EPS)3.98 元，創近 5 年同期新高，而 4 月合併營收達 46.42 億元，月增 35.08%，年增 13.96%，更創單月新高。

為強化在電動車市的布局，汎德永業代理的 BMW 全新電動車 iXxDrive40 旗艦版、iXxDrive50 旗艦版開始交車，而 BMW 純電四門轎跑 i4eDrive40、i4M50 也預計 5 月下旬正式發表，並規劃在於年底前，完成全台共 14 座 BMWi 高速充電站建置。

另一方面，保時捷旗下最熱銷車款 Macan 今年將迎來全新 Macan、MacanS、MacanGTS 三款車型，而汎德永業興建中的台中保時捷 4S 多功能展示中心，預計明年第一季完工，品牌銷售動能持續看漲。

法人認為，隨著豪華進口車在國內銷售暢旺，再加上汎德永業興建中的新據點陸續到位，營運動能無虞，穩健成長可期。