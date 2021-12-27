汎德永業將斥8.6億元士科建新據點 2024年Q3開幕

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (27) 日召開董事會，通過台北士科 BMW 全功能展示暨服務中心投資案，預計斥資 8.6 億元，在北投士林科技園區興建開發規模超過 5000 坪的全新經銷據點，預計 2024 年第三季開幕啟用。

汎德永業說明，今年雖受本土疫情和晶片短缺影響，但因 BMW 的配額供應相對穩定，整體 BMW 新車銷售仍維持成長。

展望後市，汎德永業看好未來 BMW 銷售成長空間和電動車市場趨勢，因此，為整合銷售據點並擴充售後服務能量，預計斥資 8.6 億元於北投士林科技園區興建 BMW 全功能展示暨服務中心。

此全新展間將依照 BMW 德國原廠最新品牌 CI 規範設計打造，樓地板面積高達 5000 多坪，將提供新車展示、售後保養維修和高速充電站等全方位服務，力拚創造大台北地區客戶最高水準的品牌體驗。

汎德永業認為，北投士林科技園區周邊擁有密集的生醫資源和外籍菁英聚落，具備發展潛力，預期未來新據點落成後，可進一步帶動賞車和購車人潮，增添營運新成長動能。

另一方面，汎德永業提到，電動車勢必將逐漸成汽車產業的主流，全新 BMW iX 豪華純電旗艦休旅和 BMW i4 純電四門跑車將抵台，明年 iX 首批 500 台訂單已近銷售完畢， i4 首批訂單銷售也十分踴躍。