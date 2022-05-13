二類民眾最快下周開打第4劑疫苗 須與前一劑間隔5個月

國內今 (13) 日新增 64972 例 COVID-19 本土個案，中重症及死亡個案分別激增至 217 例、41 例，雙創單日新高。疫情指揮中心發言人莊人祥宣布，最快下周開放 65 歲以上或 60 歲以上免疫不全民眾接種第 4 劑疫苗，須與前一劑間隔超過 5 個月，近日將公布接種時程。

台灣 COVID-19 中重症及死亡病例數急遽攀升，死亡個案多半為 80 歲以上、具慢性疾病的長者；不過，今天有一例特殊個案，為 20 多歲女性產婦，在自然產後大出血，轉醫院救治後才知確診，所幸母子目前狀況穩定。

此外，第二次追加劑 (第 4 劑) 疫苗下周可望開打，莊人祥指出，要間隔 5 個月才可以打，優先族群為 65 歲以上長者、安養機構，以及 60 歲以上免疫力低下的民眾，詳細時間將會再公布。

為提供無法使用視訊或未能成功預約視訊診療的民眾評估確認快篩陽性結果管道，指揮中心宣布，自明 (14) 日起，開放居家隔離、自主防疫及居家檢疫 3 類對象快篩陽性時，可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣 / 檢測片至診所或負責居家照護的責任院所 (含衛生所)，請醫師確認。

為提供學齡前兒童 (6 歲以下) 優先照顧，舒緩醫院急診量、避免過多就診者排擠兒童的待診時間，以及減少群聚，指揮中心已請教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛福部部立醫院等四大公立醫療體系，儘速配合開設學齡前兒童就醫綠色通道 (防疫急門診)，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，目前總計有 35 家投入，部立醫院尚有 13 家將於 18 日前全數完成開設兒童就醫綠色通道。