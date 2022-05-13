〈航運指數〉SCFI連跌17周續探9個半月低 CCFI略止跌反彈

上海航交所今 (13) 日公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數)，呈現連 17 跌來到 4147.83 點，較上周再跌 15.91 點，續探去年 7 月下旬以來低點。

據傳上海正在加強收緊封控措施，力拚 5 月底前動態清零，並導致近月來貨品多移到上海以外的港口出貨，儘管生產和出貨不順，觀察 CCFI 指數 (中國出口集裝箱運價指數) 止跌，較上周轉為反彈 1% 至 3088.03 點。

其中，三大遠程全面止跌，歐洲航線反彈 0.2%、美西線反彈 3.2%，美東線更反彈 6.1%。

貨攬業者說明，CCFI 指數止跌回穩，尤其美國線運價反彈，主要是反映 5 月起部分航商新長約開始，並帶動現貨價格轉強，由於中國後續勢必解封，一旦復工開始加快出貨，樂觀預料，運輸需求將快速拉升。

然而，日前全球最大貨櫃業者馬士基已示警，下半年市場將漸趨正常化，甚至運價恐將劇烈下跌，因此，即便近來貨櫃三雄公布第一季財報均創單季獲利新高，但股價並未有明顯的慶祝行情。

有法人提到，即便海運市況目前維持高檔，但塞港狀況已較過去明顯緩和，另一方面，美西碼頭工會又進入談判新約階段，今年美國面對高通膨壓力，當局是否介入進一步積極促成協商，藉此穩定供應鏈順暢，有待觀察，預料今年再罷工助長運價的可能性降低。