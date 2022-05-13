宅神批防疫保單是金管會要求開賣 保險局澄清非事實

「宅神」朱學恒 12 日於廣播節目中連線前衛生署副署長張鴻仁，朱學恒指出，防疫險是金管會指示業界開設的，國際間也沒有這種商品，對此，金管會保險局今 (13) 日澄清表示，此說法非事實。

朱學恒表示，深入研究後才發現，防疫險竟然是金管會召集各產險、壽險公會，希望他們開設此保險。朱學恒質疑，難道有保險公司會開「感冒險」嗎？國際產險公司是不會出現這種商品的。

對此，保險局今大動作澄清表示，國內防疫險商品的開辦，是於去年 3 月間陸續由保險公司設計研發銷售，且國際間也有類似的商品。

保險局指出，今年 5 月間因疫情轉趨嚴峻，立委反映有 2 家保險公司宣布防疫險下架，導致民眾無法購買，希望金管會協助瞭解各公司商品銷售狀況。經保險局調查，發現部分公司通報暫停收件，是基於已達原商品設計的風險胃納程度，當時市面上仍有 27 張防疫保險商品，其中有 11 家公司賣個人保單，7 家賣企業保單。後續金管會也召開會議，瞭解公司商品銷售政策及銷售狀況。保險公司表明，部分商品停止銷售是因已達風險胃納量，會將調整商品內容後重新上架。

保險局表示，鼓勵保險公司開發多元商品，但保險公司研發商品時，應建立保險商品的風險控管機制，銷售後並應定期檢視商品定價合理適足及消費者權益保護。因此，關鍵在保險商品設計與定價，且保險公司得透過調整商品銷售策略，進行風險控管。

保險局強調，針對有言論說防疫險是金管會希望業界開設，且國際間並無防疫保險商品，並非事實。