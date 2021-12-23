聯華食建新廠 將創造三效益

聯華食 (1231-TW) 2020 年起進行 55 億元的投資擴廠案，總經理林家齊今 (23) 日指出，新廠擴建會帶來銷售、物流及製造三方面效益，增加銷售動能及節省運輸成本，對未來成長有很大幫助，聯華食也將研發多重穀物，產出健康並接近原形食物產品搶攻市場。

林家齊今天在法說會中指出，台灣 5 月進入三級警戒，採取實聯制和居家辦公，影響消費者進超商意願，對夏天旺季鮮食業務銷售受到影響很大，不過在 9 月起漸恢復正常。

聯華食原來的舊廠產能已不足，有些休閒產品生產還需要分段來進行，林家齊說，這些年公司穩定成長，造成產能吃緊，且要將產品推入國外市場，在現有產能無法支應下，業績難有突破，因此啟動新投資的桃園觀音廠，對未來整體休閒食品營運成長有很大幫助。

聯華食評估，新廠擴建會帶來銷售、物流及製造三方面的效益，未來新廠擴建，會趁機把製造端進行整合，改善先前斷線的問題，生產將更有效率，也會因應缺工嚴重問題，引進後段自動化包裝新生產設備。

聯華食除了休閒食品廠的擴廠之外，鮮食廠也在基隆擴廠，藉此擴大產能，兩大新廠投資案合計 55 億元，所需資金將由公司現有資金以及銀行借款來支應。

聯華食 2021 年前三季稅後純益 5.45 億元，每股純益 2.7 元。