外資、投信連袂加碼 最青睞華航、華新

台股今 (21) 日陷入狹幅震盪，終場收在 17127.95 點，下跌 20.93 點，成交值縮至 2436.72 億元，三大法人續買 59.6 億元，呈現連 3 買，外資、投信同步買超，買盤多半集中在非電族群，顯示近來大型籌碼重傳產輕電子的趨勢尚未改變，其中，又以華航 (2610-TW)、華新 (1605-TW) 同步最受外資和投信的青睞。

三大法人今日合計買超 59.55 億元，其中，外資買超 34.27 億元，為連 3 買，投信買超 31.25 億元，為連 7 買，自營商賣超 5.97 億元，則是連 2 賣。

外資今日買超前 10 大標的依序分別為華航 3.7 萬張，華新 3.1 萬張，群創、長榮、長榮航和裕民均超過 1 萬張，致伸和金像電在 8000 張上下，新興和聯電均逾 6000 張。

而外資賣超前 10 大標的則有新光金 6.7 萬張，開發金 1.7 萬張，台新金 1.3 萬張，華南金和臺企銀在 9000 張上下，元大金和正文逾 8000 張，誠美材、大成鋼和宏碁在 7000 張上下。

投信買超前 10 大標的分別有元大金、華航均超過 1 萬張，華新逾 5000 張，寶成、國泰金和和碩均超過 4000 張，富邦金、光寶科和台化近 4000 張，台塑 3000 張。

投信賣超前 10 大標的則分別為群創逾 1.5 萬張，彩晶和中鋼均超過 8000 張，南紡近 6000 張，友達、興富發和大國鋼在 3500 張上下，文曄、廣達逾 3000 張，萬海近 2000 張。

國泰證期研究部指出，台商在中國的廠區多分布於不同省份，因此部分廠區短線停工影響相對有限，但負向訊息仍導致股價疲弱表現，儘管處逐步復工階段，負向利空漸淡化，隨著俄烏戰火延續，高物價恐壓抑電子族群獲利，電子族群反彈續航力，仍待觀察。