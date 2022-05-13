ARM全年營收創新高 看好IC設計前景

軟銀集團 (SoftBank Group) 旗下安謀 (ARM) 周四 (12 日) 公布 2021 會計年度營收創下歷史新高，授權費收入也突破 10 億美元，較去年同期增近 7 成，IC 設計前景看好。

截至今年 3 月為止，ARM 全年營收為 27 億美元，年增 35%，調整後 EBITDA 為 10 億美元，年增 68%。按業務表現來看，全年晶片設計的授權費 (license) 收入為 11.3 億美元，年增 61%，權利金 (royalty) 收入 15.4 億美元，年增 20%。

ARM 的技術應用範圍廣泛，包含全球 95% 的智慧手機，以及 PC、伺服器和車用電子等。

權利金收入主要來自使用 ARM 技術生產的 5G 智慧手機等網路設備。用於伺服器、車用電子和人工智慧 (AI) 加速器的處理器晶片設計，則涵蓋在授權費收入裡面。

談到營收前景，ARM 執行長 Rene Haas 表示，ARM 的授權業務從來沒有超過 10 億美元，因此對他來說，上一會計年度的亮眼表現是很好的產品需求領先指標。

Haas 說，上一會計年度使用 ARM 技術生產的晶片出貨量高達 292 億片，光第 4 季就將近 80 億片，電氣化和汽車運算能力的持續發展，讓 ARM 過去 3 到 4 年在汽車產業的投入有所回報，並使相關業務營收翻了一倍以上。

在與輝達 (NVDA-US) 的收購交易破局後，軟銀隨即改變戰略，為 ARM 的 IPO 之路做準備，不過就當前市況來看，ARM 的估值如何仍有待觀察。

NewStreet Research 分析師 Pierre Ferragu 此前預估，ARM 的上市估值可能達 450 億美元。