控制權之爭落幕？Arm宣布撤換安謀科技執行長吳雄昂

歷經長達兩年的控制權糾紛後，軟銀集團 (SoftBank Group) 旗下 IC 設計公司 Arm 證實，已撤換中國合資公司安謀科技執行長吳雄昂，化解上市之路的重大瓶頸之一。

彭博周三 (27 日) 援引知情人士報導，軟銀和 Arm 已接近達成協議，計劃重新控制安謀科技，並罷免執行長吳雄昂，這項消息在隔日獲得證實。

Arm 周四 (28 日) 宣布，深圳清華大學研究院副院長劉仁辰和軟銀願景基金 (SoftBank Vision Fund) 管理合夥人陳恂 (Eric Chen) 將擔任共同執行長。

Arm 透過聲明說，正在解決長久以來存在的公司治理問題，上述決定經過董事會表決通過，劉仁辰也已獲地方政府正式登記，成為公司的法定代表人和總經理。

據最新提交文件，安謀科技的法定代表人已經從吳雄昂改為劉仁辰，吳雄昂不再是安謀科技的董事長和總經理，董事長一職目前暫缺。

關於公司治理方面的爭議可回溯至 2020 年，Arm 當時以危害公司發展、股東與利益相關者為由，罷黜執行長吳雄昂，但後者拒絕下台，這場爭議也讓 Arm 難以對子公司進行審計作業，進而干擾 IPO 計畫。

吳雄昂周四對 Arm 聲明提出反擊，聲稱 Arm 開除他是非法的，同時對 Arm 將安謀科技股權轉讓給軟銀的傳聞表示反彈，憂心中國供應鏈和技術自給自足的目標遭到外企威脅。

總而言之，隨著這場控制權之爭暫時劃下句點，軟銀有望化解 Arm 上市計畫所面臨的瓶頸。

軟銀執行長兼董事長孫正義 2 月表示，希望趕在明年第一季結束前推動 Arm 上市，彭博上月報導，軟銀計劃為 Arm 爭取至少 600 億美元的估值，力拼半導體史上規模最大 IPO，但鑒於晶片股表現低迷，近期也傳出軟銀打算縮減 IPO 規模。