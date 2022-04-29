控制權之爭落幕？Arm宣布撤換安謀科技執行長吳雄昂

Arm宣布撤換安謀科技執行長 吳雄昂再遭罷免 (圖：AFP)
Arm宣布撤換安謀科技執行長 吳雄昂再遭罷免 (圖：AFP)

歷經長達兩年的控制權糾紛後，軟銀集團 (SoftBank Group) 旗下 IC 設計公司 Arm 證實，已撤換中國合資公司安謀科技執行長吳雄昂，化解上市之路的重大瓶頸之一。

彭博周三 (27 日) 援引知情人士報導，軟銀和 Arm 已接近達成協議，計劃重新控制安謀科技，並罷免執行長吳雄昂，這項消息在隔日獲得證實。

Arm 周四 (28 日) 宣布，深圳清華大學研究院副院長劉仁辰和軟銀願景基金 (SoftBank Vision Fund) 管理合夥人陳恂 (Eric Chen) 將擔任共同執行長。

Arm 透過聲明說，正在解決長久以來存在的公司治理問題，上述決定經過董事會表決通過，劉仁辰也已獲地方政府正式登記，成為公司的法定代表人和總經理。

據最新提交文件，安謀科技的法定代表人已經從吳雄昂改為劉仁辰，吳雄昂不再是安謀科技的董事長和總經理，董事長一職目前暫缺。

關於公司治理方面的爭議可回溯至 2020 年，Arm 當時以危害公司發展、股東與利益相關者為由，罷黜執行長吳雄昂，但後者拒絕下台，這場爭議也讓 Arm 難以對子公司進行審計作業，進而干擾 IPO 計畫。

吳雄昂周四對 Arm 聲明提出反擊，聲稱 Arm 開除他是非法的，同時對 Arm 將安謀科技股權轉讓給軟銀的傳聞表示反彈，憂心中國供應鏈和技術自給自足的目標遭到外企威脅。

總而言之，隨著這場控制權之爭暫時劃下句點，軟銀有望化解 Arm 上市計畫所面臨的瓶頸。

軟銀執行長兼董事長孫正義 2 月表示，希望趕在明年第一季結束前推動 Arm 上市，彭博上月報導，軟銀計劃為 Arm 爭取至少 600 億美元的估值，力拼半導體史上規模最大 IPO，但鑒於晶片股表現低迷，近期也傳出軟銀打算縮減 IPO 規模。

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