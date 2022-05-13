〈財報〉日本面板廠JDI 上年度淨損收斂至80億日圓

日本經營重建中的中小型面板廠 JDI(Japan Display Inc.)(6740-JP) 週五 (13 日) 盤後公布最新財報資料，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 全年營業損失報 85 億日圓，歸屬公司股東淨損報 80 億日圓。財測方面，JDI 預估 2022 年度的全年營收將達到 3291 億日圓、年增 11.2%。

JDI 股價週五 (13 日) 收在每股 70 日圓，和前一個交易日的收盤價相同。

基於日本會計準則的 2021 年度全年合併財報關鍵數據：

營收報年減 13.4% 至 2959 億日圓。

EBITDA 報 1.61 億日圓。(2020 年度報 125 億日圓虧損)

營業虧損報 85 億日圓。(2020 年度報 262 億日圓虧損)

經常虧損報 79 億日圓。(2020 年度報 326 億日圓虧損)

歸屬公司股東淨損報 80 億日圓。(2020 年度報 426 億日圓淨損)

2021 年度各主要部門的全年營收表現：

行動領域年減 40.4% 至 1176 億日圓。

車用領域年增 21.4% 至 1069 億日圓。

非行動領域年增 27.1% 至 713 億日圓。

JDI 表示 2021 年度在行動領域方面，主要客戶的手機用 LCD 面板需求量持續減少，歐洲市場獲利年減 53%。另中國市場則因為客戶的多元化、獲利年增 19%。

車用領域方面，雖然 JDI 和客戶都受到晶片短缺影響，但是一整年的需求都維持暢旺，也使得該領域的獲利年增 21%。而防窺及 HUD 等高附加價值產品的全新接單表現也相當穩固。

非行動領域方面，由於穿戴裝置用 OLED 面板、VR 眼鏡用超高精細 LCD 面板，以及智慧財產權的獲利增加，使得該領域的獲利年增 27%。JDI 也在 2021 年度推出了透明液晶顯示器，和螢幕用懸浮非接觸式感測器等新產品。

基於日本會計準則的 2022 年度全年財測關鍵數據：