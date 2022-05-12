電子無力 投信看好伺服器具潛利

通膨壓力讓市場對於升息預期心理擴大，加上電子股轉弱，台股接連拉回，不過投信仍認為，電子股仍有後市可期，其中相對看好伺服器產業在國際龍頭大廠紛紛增加資本支出的加持之下，今年成長動能有望維持高速成長。

PGIM 保德信科技島基金經理人葉獻文指出，儘管全球 PC、手機市場出現需求雜音，但伺服器產業仍一枝獨秀，受惠雲端服務大廠看好未來市場前景，資本支出持續提升，市場預期伺服器 ODM 廠第二季的訂單需求強勁。

但要注意的是，目前考驗在於長短料及供應鏈不順，使得出貨量暫時受到壓抑，但放眼全年需求，各家廠商出貨普遍都較去年成長，而雲端服務供應業務佔比較高的廠商，甚至有雙位數以上增幅。

葉獻文表示，伺服器相關類股因為有基本面撐腰，股價表現相對抗跌，雖然短期仍有供應鏈等相關問題，不過隨著缺料逐漸收斂，出貨量有望呈現逐季提升。

根據統計，今年的伺服器出貨量可望達到 1390 萬台的水準，相較去年增加百萬台，今的年增幅將挑戰雙位數成長。包括 Meta、微軟等國際大廠今年的資料中心資本支出持續提升，而 AMD 與 Intel 皆有新平台推出，預期在性價比提升的誘因之下，廠商導入新平台意願大幅提升，對產業堪稱一大利多。

整體而言，從科技股第一季法說釋出的營運展望來看，電子股營運動能將自第二季中後期開始增溫，並自第三季起進入旺季，下游廠商營運高峰則會在第四季展開。