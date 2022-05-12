奇景Q1獲利年增逾7成 Q2營收估全年最低點

驅動 IC 業者奇景光電 (HIMX-US) 今 (12) 日公布首季財報，稅後淨利達 1.16 億美元，年增超過 7 成，每 ADS 盈餘 0.663 美元，展望第二季，由於全球大環境波動，預期營收估季減 16-20%，為全年最低點，看好下半年隨著遞延需求發酵，下半年營運可望好轉。

奇景首季營收 4.13 億美元，季減 8.6%，年增 33.6%，毛利率 47%，季減 4.8 個百分點，年增 6.8 個百分點，扣除年度員工限制型獎酬後，稅後淨利 1.16 億美元，季減 18.6%，年增 73.24%，每 ADS 盈餘 0.663 美元。

展望第二季，奇景預估，營收季減 16-20%，毛利率也較上季下滑，約 43-45%，若扣除年度員工限制型獎酬，每 ADS 盈餘 0.415-0.465 美元。

奇景表示，由於全球通膨升溫、俄烏戰爭延燒、中國實施封控等不確定性因素增加，影響第二季營收下滑，加上銷售成本晶圓成本上漲的效應遞延至本季，以及對部分非車用客戶降價，因此毛利率較上季衰退。

不過，奇景預期，隨著近來晶圓代工廠和後段封測廠的定價趨於穩定，奇景下半年銷售成本壓力可獲得緩解。

奇景也認為，中國封控管制一旦解除，供應鏈中斷將得到緩解，有助提升市場能見度，帶動需求反彈，看好第二季營收將是今年谷底，全年儘管短期市場狀況不明朗，但公司車用、超低功耗 AI 影像感測和 OLED 等產品，均具有穩固的業務前景，因此仍樂觀看待全年營收及獲利。

展望後市，奇景特別看好車用產品發展，去年相關業績成長 1 倍以上，預期今年將再增長 1 倍，加上超低功耗 AI 影像感測和 OLED 業務兩大新動能，因此預期今年營收可望與去年的歷史紀錄相當。