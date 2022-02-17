奇景去年獲利創新高 今年車用產品將成最大營收來源

驅動 IC 大廠奇景 (HIMX-US) 今 (17) 日公布去年財報，受惠驅動 IC 需求激增、價格上漲，以及產品組合明顯優化，去年稅後純益 4.4 億美元，年增 826.9%，每 ADS 盈餘為 2.498 美元(約合新台幣 69.9 元)，雙雙寫下歷史新高，展望全年，預期車用相關產品將一舉成為最大營收來源。

奇景去年全年營收 15.471 億美元 (約新台幣 432.82 億元)，年增 74.4%，毛利率 48.5%，年增 23.6 個百分點，全年稅後純益 4.4 億美元 (約新台幣 122.23 億元)，年增 826.9%

展望今年，奇景認為，儘管部分消費電子產品能見度有限，不過，自家高毛利產品將強勁成長，尤其是車用和超低功耗 AI 影像感測業務，因此，對全年保持樂觀態度。

奇景表示，今年傳統車用驅動 IC 需求續強，也獲得晶圓代工產能支援，車用 TDDI 也預計在今年呈現指數級成長，最快第二季車用 TDDI 累計出貨量就達到 1000 萬顆的里程碑。

奇景第一季車用產品，包括傳統驅動 IC、TDDI、時序控制 IC (Tcon) 和 OLED 驅動 IC 等，預估將佔總營收 25% 以上，將成奇景最大單一營收。

奇景看好，隨著車用產品貢獻更多營收，可望再優化產品組合，有助獲利和業務能見度，至於超低功耗 AI 影像感測業務，受惠業界領先客戶主流產品開始量產，未來將和更多更廣泛的客戶群開發各式各樣應用。

奇景預估，晶圓產能供需失衡問題至少延續至 2022 年，尤其在成熟製程端，為確保並增加產能，奇景除了鞏固現有產能，也尋求新的晶圓代工夥伴，透過多方簽訂產能協議，確保今年產能較去年增加。

同時，奇景也與多數面板廠簽訂協議合約，部分終端客戶提供預付款或保證金，確保長期獲得公司晶片供應，提高公司業務能見度。

展望首季，奇景預估，營收季減 5-9%，年增 33-39%，毛利率 46-48%，扣除年度員工限制型獎酬，每 ADS 盈餘 63.5-69.5 美分 (約新台幣 17.6-19.3 元)；由於首季反映去年第四季晶圓代工成本上漲，加上當時客戶願意付出較高成本拉急單，本季急單需求明顯減少，預估首季毛利率較上季新高的 51.8% 下滑。