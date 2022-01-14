奇景推全球首顆288Hz 8K TCON 搶Gaming TV市場

奇景光電 (HIMX-US) 今 (14) 日宣布，推出超高解析度 8K 電視時序控制器 (Timing Controller/TCON)，為業界首發 288Hz 8K 顯示技術，以更高解析度、更高幀頻規格領先同業，攜手世界級電視面板領導廠商，引領大型 Gaming TV 潮流。

奇景表示，高階 Gaming TV 要求高幀率及高畫質，以提升完美遊戲體驗及影視感官享受，此次公司以 VRR 動態補償 (Variable Refresh Rate Dynamic Compensation) 及水平線過驅電壓 (Line-OD) 技術，克服既有高幀率造成相關畫質問題。

奇景與世界級面板領導廠商合作開發 288Hz 8K 顯示技術，應用在最新款 75 吋 8K 電視，突破目前 60Hz/120Hz 瓶頸，不僅提供 8K 面板的超高精細畫質，也搭配 288Hz 的超高幀率，共同實現超高畫質與極度流暢的遊戲體驗。

奇景長期耕耘面板驅動 IC 及時序控制器顯示影像處理技術，2018 年即領先業界開發出第一代 8K TV TCON，與韓國面板廠共同合作 65 吋及 75 吋 8K 電視，並成功量產。

2019 年也將 8K TV TCON 技術陸續導入中國各大面板廠，並大量出貨，廣獲市場好評，去年 8K TV TCON 出貨量創歷史新高，營收年成長率超越 50%，獲得客戶極高滿意度。

執行長吳炳昌表示，顯示技術發展改變現代人的生活，隨著各種新型態的影視及遊戲應用推陳出新，也推動顯示產品進展，奇景 288Hz 8K TV TCON 的開發及市場成功，展現公司滿足客戶及消費市場所做的努力，未來將持續創新，將技術轉為產品，協助客戶及合作夥伴繼續前進。