〈和碩財報〉Q2筆電估下滑近1成 擬加碼15億元赴北美投資

代工大廠和碩 (4938-TW) 受淡季、業外拖累，展望第二季，考量中國封控，和碩也下修筆電出貨展望，從原估季增 25-30% 下修到季減 5-10%，另外，董事會今日也通過加碼投資 5061 萬美元 (約新台幣 15.11 億元) 赴北美擴充生產基地。

和碩預期第二季筆電出貨將季減 5-10%，較前一次預期季增 25-30% 大幅下修，主要反映中國華東地區封控，影響整體供應鏈、物流，至於桌機主板則維持原季減 30-35% 展望，而非筆電業務也將呈現季減。

至於中國廠區狀況，據了解，和碩昆山廠目前已經復工，上海廠則還需要進一步獲得當地政府指示後復工，也不排除進一步進行全球產能調配。

和碩今日也公告增加北美生產基地擴建預算，在去年 11 月已通過約 1.64 億美元 (約新台幣 48.96 億元) 預算外，再新增約 5061 萬美元 (約新台幣 15.11 億元) 預算，合計將砸下約 2.14 億美元 (約新台幣 63.88 億元) 赴北美擴充生產基地，就近支應美系車廠客戶需求。

和碩說明，這次新增投資預算，主因是整體大環境變化快速，考量場域面積增加、材料上漲等因素，因此有預算增加狀況，而今日另外通過加碼增資 100% 持有子公司 PEGATRON ELECTRONICS INC 約 4000 萬美元 (約新台幣 11.45 億元)，就是北美投資計畫的一環。

全球其他生產據點布局近況，和碩表示，除印尼廠區已在去年量產外，越南廠也可望在今年上半年進入量產，至於印度廠方面，目前也已開始進入小量試產階段。