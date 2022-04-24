和碩龜山廠近600人確診 停工估影響全年營收不到0.1%

本土疫情延燒，代工大廠和碩 (4938-TW) 龜山廠移工群聚事件持續擴大，和碩表示，截至目前為止，龜山廠 PCR 陽性確診人數為 589 人，因確診人數眾多，已配合桃園市政府指示停工五天，停工估對全年產能、營收影響不到 0.1%。

和碩表示，旗下桃園龜山廠區員工採檢仍在進行中，但因確診人數眾多，已配合桃園市政府指示，全廠停工五天，進行全面環境清消，將加強宿舍區域消毒，外籍移工以分艙分流的方式就地隔離，本籍確診員工則依相關居隔政策執行。

和碩進一步指出，將密切關注廠區疫情變化，並全力配合政府防疫相關措施，以確保廠區安全，而桃園龜山廠暫時停工期間對公司整體營運、財務情形並無重大影響，估對本公司全年產量及合併營收影響小於 0.1%。

而本土今日確診人數突破 5000 人，再創單日新高，其中，桃園新增 1071 例本土個案，有 489 例為和碩職場群聚事件，包含 457 例移工、32 例本國籍。

桃園市政府指出，和碩龜山廠共有 2645 人，本國籍有 1104 人、外籍人 1541 人，累計採檢人數達 2493 人，剩餘 152 人陸續採檢中，目前該廠已全面停工 5 日，確診移工大多位在宿舍 2 至 5 樓區域，且多為無症狀感染者，目前採取分艙分流並就地隔離中。