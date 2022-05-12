〈大江展望〉美國猶他州廠啟動擴產 全年貢獻上看10億元

大江 (8436-TW) 去年收購美國公司 NewAge Inc. 旗下猶他州廠，並自去年第四季開始有營收貢獻，看好今年全年營收貢獻上看 10 億元，同時擬斥資 2 億元啟動擴產計畫。

大江以猶他州廠作為集團美國總部，除了接手該工廠既有代工業務外，也建置大容量玻璃瓶、小容量一次性產品產線、高速自動化產線、結合集團關係企業的高端檢測設備、醫材、專利原料、生活日用品等，今年第一季營收已達 1 億元。

大江指出，NewAge 猶他州廠過去每年訂單金額規模約 4-5 億元，除了供應現有客戶多元商品組合，也持續擴增歐美新客戶並在該廠區生產、出貨，看好今年營收貢獻可達 8-10 億元。

此外，大江也攜手 NewAge 建立長期合作夥伴、成為策略聯盟，並涵蓋未來五年的業務合作，規劃該廠區 2023 年前打造逾 30 億元生產規模。

大江今年產線擴充資本支出約 12 億元，其中 2 億元應用在猶他州廠、10 億元則是擬增加台灣益生菌產線。

大江指出，益生菌可提升免疫力、腸道吸收、增加營養等，隨著疫情升溫，相關產品也成為熱銷品項，目前益生菌發酵槽確實供不應求，不過，益生菌產線尚未動工，整體完工時間也將往後遞延。