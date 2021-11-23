和康生明年擁兩大動能 營運進入成長期

和康生 (1783-TW) 總經理陳敬亭表示，明年將有兩大動能，包括與大江生醫 (8436-TW) 合作推出的新品將放量出貨，以及取得 6 張醫材新證號，看好營運進入高速成長期，營收、獲利將顯著增長。

大江今年中將和康生併入集團旗下企業，透過和康生的膠原蛋白技術與大江的飲品製程，雙方合作開發出 MAXICOLLAGEN 三胜肽膠原與 MAXIHA 多功能玻尿酸，並藉由大江全球 62 國通路，在各市場販售。

和康生表示，與大江合作開發的兩項產品，產品內容物含量高於日本與韓國，產品推廣至醫院需半年至一年，預期明年產品出貨量將顯著擴大。

陳敬亭指出，和康生同步推進膠原蛋白與玻尿酸醫材、自有原料、自有品牌保健品等，其中醫材明年會陸續到手 6 張新證號，未來將新增 7 個銷售國家，包括中國、美國等主要市場。

和康生銷售區域以台灣為主，占整體營收比重超過 4 成，美國約占 3 成、歐洲僅占 10%，由於公司多個國家產品認證，過去難有機會拓展海外市場，期望透過大江在全球 62 個國家通路，將旗下醫材產品銷往海外，帶動營收快速擴大。

此外，和康生在德國 MEDICA 醫材展中，推廣膠原蛋白與玻尿酸針劑醫材，搭配 TCI 633 自生玻尿酸益生菌等保健品，陳敬亭提到，藉由補充保健品有助術後恢復，目前也獲得各國醫材客戶認可，有望加速從醫材領域跨足至保健市場。

和康生第三季稅後純益 3088 萬元，季增 44.4%、年增 153%，每股純益 0.42 元；前三季純益 7389 萬元，年增 72.2%，每股純益 1.04 元，單季、前三季獲利雙創新猷。