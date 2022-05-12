豐泰淡季搶市占 新品進補營運增溫

豐泰 (9910-TW) 儘管遇到中國封城供應鏈瓶頸，客戶 Nike 補庫存力道仍持續，帶動 4 月繳出優異成績，展望後市，法人看好，豐泰訂單能見度優於同業，可望拿下更多 Nike 訂單，加上客戶新產品即將拉貨，營運持續增溫。

豐泰 4 月營收 81 億元，創單月次高，月減 3.5%、年增 20%，營業利益 8.48 億元，稅前盈餘 13.7 億元；累計前 4 月營收 304.9 億元，年增 16.8%，營業利益 34 億元，稅後純益為 29.9 億元，每股純益 3.4 元。

法人估，4 月中國疫情封控導致豐泰中國廠停工，客戶 Air Sole 氣墊生產延後，該廠氣墊約佔去年豐泰營收比重 1%，隨著越南產能持續回升，整體 4 月營收月減不到 4%，表現優於過往同期。

豐泰目前訂單狀況較同業穩健，淡季期間獲取更多 Nike 市占，考量到新品研發約耗時 6-9 個月後將迎來拉貨期，豐泰訂單能見度可望再增加 1-2 季，後市展望樂觀。

法人認為，運動鞋、服飾 OEM 廠目前狀況良好，現階段看不出來需求端下半年降溫跡象，不過，由於歐洲出現經濟衰退風險、中國疫情封控，終端需求可能放緩，還是會面臨砍單的潛在風險。