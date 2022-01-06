Volvo宣布2022年發表之新車 將預先搭載自動駕駛配備

瑞典高級車大廠 Volvo Cars 於 5 日 (週三) 宣布，該公司在 2022 年發表的新車上頭，將預先搭載自動駕駛所需配備，一開始會在美國加州啟用自動駕駛功能，目前詳細日程未定。

Volvo 是在美國拉斯維加斯舉辦中的「消費性電子展」(CES 2022) 公布了上述訊息。該公司將於 2022 下半年發表旗艦休旅「XC90」的後繼車型、一款全新的電動休旅，而屆時該款新車在出廠時，都將標準搭載自動駕駛所需的配備。

Volvo 的自動駕駛技術取名為「Ride Pilot」，而關於自動駕駛功能的啟用時機，會在安全性獲得確認、並取得當局許可之後，於適當時機透過軟體更新方式來新增相關功能，而想要使用自動駕駛功能的用戶也可付費啟用。

自動駕駛功能的軟體，是由 Volvo Cars 在 2020 年創立的 Zenseact 以及 Volvo Cars 負責。而在車頂前方的中央，將搭載美國 Luminar Technologies(LAZR-US) 所研發的薄型光達 (Lidar)。有別於一般全自動駕駛車輛上頭所使用的大型光達，Luminar 的薄型光達在設計上將更加簡潔，會設法讓人不感到突兀。

雖然 Volvo 沒有透露自動駕駛的詳細功能、也未告知可在何時使用，不過該公司目標先在高速公路啟用相關功能，將於 2022 年夏天在美國加州展開測試。

另外該公司也表示，屆時在啟用自動駕駛功能的情況下，駕駛人不需監視行車狀況，可在移動過程工作或閱讀等，自由運用時間。長期規劃方面，Volvo 表示未來透過軟體更新，要讓車輛在市區內也能自動行駛，就算有孩童突然衝上馬路也能應付。