華通首季EPS 1.58元創同期高 董座由江培琨接任

HDI 大廠華通 (2313-TW) 今 (12) 日召開董事會公布財報，第一季稅後純益 18.86 億元，季減 6.96%，年增 1.02 倍，創同期新高，每股純益達 1.58 元。另外，董事會也通過，華通原任董事長吳健退休辭董座，將任榮譽董事長一職，原執行長江培琨接任董事長。

華通 2022 年第一季營收 175.49 億元，毛利率 20.4%，季增 1.25 個百分點，年增 2.65 個百分點，稅後純益 18.86 億元，季減 6.96%，年增 1.02 倍，創歷年同期新高，每股純益達 1.58 元。

蘋果 PCB 供應鏈中，健鼎 (3044-TW) 首季稅後純益 14.45 億元，每股純益 2.75 元，臻鼎 - KY(4958-TW) 稅後純益為 18.73 億元，每股純益為 1.98 元，欣興 (3037-TW) 首季稅後純益 56.67 億元，每股純益 3.58 元，與華通都是創歷史同期新高。

華通表示，第一季主要是受惠美系手機、筆電消費性電子以及衛星產品延續去年第四季需求，輔以穩健接單策略以及持續優化生產排程，繳出近年來最佳第一季的成績單。

華通指出，第二季由於疫情、通膨、地緣政治等不確定性因素影響加遽，面對長三角封城、台灣疫情嚴峻等外在環境干擾下，公司及時的因應措施使不確定性因素的衝擊降到最低，4 月營收達 52.28 億元，月減 14.17%，年增 15.66%，再創同期歷史新高，累計 2022 年前 4 月營收為 227.77 億元，較去年同期增加 27%。

PCB 業界認為，隨著大陸封城時間越長，物流、復工等衍生出的問題對產業供應鍊的衝擊也越顯著，大幅降低第二季的可預測性，期望 5 月可以逐步解封恢復正常，對第二季的營運以及第三季的準備會有正向的助益。

展望未來，華通指出，2022 年營運重點除了 HDI 之外，市場關注的兩大焦點分別是去年擴大美系客戶的軟板業務，以及話題性十足的低軌道衛星產品。

軟板部分，華通去年順利量產美系手機電池管理模組以及穿戴式產品等主要軟板，今年預估再增加 10-15% 的軟板產能，軟板將成為公司未來獲利成長的動能。

低軌道衛星產品，華通是目前 SpaceX 星鏈計畫中主要 PCB 供應商，挾其於衛星產品經驗累積以及技術領先的優勢，也使公司成為其他衛星通訊客戶主動接洽的首選，在未來衛星市場佔有先機。

法人預期華通上半年業績將維持高檔，優於過往季節性水準。今年規劃 90 億元的資本支出，主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能將在今年第二、三季陸續到位，可帶動今年整體營運再締新猷。